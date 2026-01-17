Habertürk
        Ati242, Selin Şekerci'den karşılık alamayınca takibi bıraktı

        Ati242, Selin Şekerci'den karşılık alamayınca takibi bıraktı

        Ati242 olarak tanınan rapçi Atilla Serin'in, oyuncu Selin Şekerci'yi kısa süreli takibe alıp ardından takibi bırakması sosyal medyada dikkat çekti

        Giriş: 17.01.2026 - 20:53 Güncelleme: 17.01.2026 - 20:53
        Karşılık alamayınca takibi bıraktı
        Ünlü isimlerin sosyal medya etkileşimleri son dönemde takipçilerin dikkatinden kaçmıyor. Son olarak Ati242 mahlasıyla tanınan rapçi Atilla Serin'in sosyal medya hamlesi gündem oldu.

        Atilla Serin, ünlü oyuncu Selin Şekerci’yi sosyal medya hesabından takibe aldı. Ancak kısa süre içinde karşılık alamayan şarkıcının, yaklaşık iki saat sonra bu takibi geri çektiği fark edildi.

        Fotoğraflar: Instagram

