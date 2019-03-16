Spor Toto Süper Lig 26. hafta maçında Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor'u ağırladı. Konuk ekip, 2. dakikada Muriqi ile öne geçti. 68'de Samudio maçın sonucunu ilan etti: 2-0. 68'de Konyaspor'da Skubic, yaptığı sert hareketin ardından kırmızı kart gördü.

Okan Buruk'la müthiş bir çıkış yakalayan Rizespor, son 9 maçta 7. galibiyetini aldı ve 34 puan ile maç fazlasıyla 6. sıraya kadar yükseldi.

Aykut Kocaman'lı Konyaspor ise son 7 maçta galibiyet yüzü göremedi ve 35 puanda kaldı.