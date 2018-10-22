Cadde'nin haberine göre, yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünlerini inceleyen Atılgan Gümüş, uzun sakallı imajıyla dikkati çekti.

Kendine yöneltilen sorulara cevap veren oyuncu, "Yeni bir dizi projesiyle görüşmelerimiz sürüyor. Bir aksilik olmazsa yakın zamanda çekimlerine başlayacağız. Şimdilik bu kadarını söylemiş olayım, sonra yapım şirketiyle başımız ağrımasın" dedi.

'Two Turkish Tenors' oyununun kapalı gişe oynamaya devam ettiğini belirten Atılgan Gümüş, "İzleyici bilet bulabilmek için birilerini aracı olarak kullanıyormuş. Oyuna çok güzel bir ilgi var, bu bizi ayrıca memnun ediyor" şeklinde konuştu.

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