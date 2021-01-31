Kısa süre önce de koronavirüs hastalığına yakalanan ünlü oyuncunun İzmir'de hayatını kaybettiği belirtildi.

Atilla Pekdemir'in vefat haberi başta sanat camiası olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Tiyatro ve sinemamızın kıymetli bir ustasını daha yitirdiğimizi üzüntüyle öğrendik. Merhum Atilla Pekdemir'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz." denildi.

— T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) January 31, 2021

ATİLLA PEKDEMİR KİMDİR?

Atilla Pakdemir (d. 10 Şubat 1943, Giresun),Türk oyuncudur.

10 Şubat 1943 tarihinde Giresun’da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi Giresun'da okudu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden üçüncü sınıfta ayrıldı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümüne girdi.

Aynı yıl Kenterler Tiyatrosu'nda "Üç Kuruşluk Opera" oyunu ile profesyonel olarak tiyatro yaşamına başladı. Daha sonra Münir Özkul, Gülriz Sururi, Engin Cezzar, Ali Poyrazoğlu, Nisa Serezli, Tolga Aşkıner ile Üç Maymun Kabare ve Devekuşu Kabare Tiyatroları'nda çalıştı. Bir süre Bodrum'a yerleşerek sanat çalışmalarına ara verdi.

Sonra özlediği sanat dünyasına geri döndü. Hadi Çaman Yeditepe Oyuncuları Tiyatrosu'nda "Aşkın Yaşı Yoktur" adlı tiyatro oyununda Suna Keskin ile başrolü paylaştı. Sadri Alışık Tiyatrosu'nun "Kaç Baba Kaç" adlı tiyatro oyununda Cengiz Küçükayvaz, Özlem Savaş, Aybüke Karakullukçu ile oynadı.

Atilla Pakdemir, karikatür ve seramikle uğraşmayı seviyor. Sanatçı, Karikatürcüler Derneği’nin 51 numaralı üyesidir. Kendi karikatürlerinden oluşan bir sergi açmayı düşünüyor. Koyu Gençlerbirliği Spor Kulübü taraftarı olan Pakdemir, birçok dizide sinema filminde ve tiyatro oyunlarında oynamıştır. En son atv‘de yayınlanmakta olan başrolünde Sinem Kobal’ın oynadığı Selena adlı bir bilimkurgu dizisinde "Müstakil Karadut" adlı bir karakteri oynamıştır. TRT'de daha önce Yeşil Deniz dizisinde oynamış olan Pakdemir, yine bir TRT dizisi olan Adını Sen Koy dizisinde oynamaktadır.