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        Haberler Magazin Atilla Taş'ın ehliyetine el konuldu

        Atilla Taş'ın ehliyetine el konuldu

        Şarkıcı Atilla Taş, alkollü bir şekilde otomobil kullanırken yakalandı. 1.84 promil alkollü olduğu tespit edilen Taş'ın ehliyetine el konuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 17:28 Güncelleme: 17.02.2025 - 17:28
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        Ehliyetine el konuldu
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        Atilla Taş, Beşiktaş Kadırgalar Caddesi'nde gerçekleştirilen trafik kontrolüne takıldı.

        Ekol TV'nin haberine göre; alkol testinde, Atilla Taş'ın 1.84 promil alkollü olduğu belirlendi. Taş'a, 9 bin 267 TL idari para cezası uygulanırken ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

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        #Atilla Taş
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