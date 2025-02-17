Atilla Taş'ın ehliyetine el konuldu
Şarkıcı Atilla Taş, alkollü bir şekilde otomobil kullanırken yakalandı. 1.84 promil alkollü olduğu tespit edilen Taş'ın ehliyetine el konuldu
Giriş: 17.02.2025 - 17:28 Güncelleme: 17.02.2025 - 17:28
Atilla Taş, Beşiktaş Kadırgalar Caddesi'nde gerçekleştirilen trafik kontrolüne takıldı.
Ekol TV'nin haberine göre; alkol testinde, Atilla Taş'ın 1.84 promil alkollü olduğu belirlendi. Taş'a, 9 bin 267 TL idari para cezası uygulanırken ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.
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