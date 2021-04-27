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Atların 109'u kura ile hibe edildi, kimi kesildi, kimi satıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Hatay Dörtyol’a hibe ettiği 100 atın kaybolmasının ardından "İBB’nin hibe ettiği diğer atlar nerede?" sorusu akıllarda. Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan bu sorunun yanıtını buldu... Toplam 149 at Ardahan Hanak Belediyesi’ne ve Kastamonu Daday Belediyesi’ne gönderildi. İşte o atlar…

Atların 109'u kura ile hibe edildi, kimi kesildi, kimi satıldı
Atlara ne oldu?
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Türkiye 100 atı konuşuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Hatay Dörtyol Belediyesi’ne hibe ettiği atlar ortada yok malum… Atların ilk günden beri peşindeyim. Bölgede at ticareti yapan sektörün önemli aktörlerinin sarsıcı iddialarını da günlerdir yazıyorum. 1’i İstanbul’dan Dörtyol’a giderken yolda ölen, 99’u ise yok olan atların izini sürüyorum tabiri caizse. Gündeme taşıdığım iddialar kan dondurucu cinsten. 80 atın Irak’ın Erbil ve Musul’a, 5-6’sının Bursa’ya, birkaçının Şanlıurfa’ya satıldığı, hasta ve yaşlı olanların ise kesilip piyasaya sürüldüğünü öne sürdü kaynaklarım.

Savcılık çok kapsamlı bir araştırma yürütüyor. Kısa süre içinde sonuçlanacağını düşünüyorum. Tabii bu 100 at skandalıyla birlikte İBB’nin Adalar’dan aldığı ve sahiplendirdiği diğer atlara ne oldu sorusu da akıllarda.

Ulaştığım bilgiye göre İBB, Adalar’daki 1179 atın toplam 860’ını hibe edilmek suretiyle sahiplendirdi. 42 at sivil toplum kuruluşlarına, 148 at şahıslara, 5’i muhtarlara, kalan 665 at da talep eden farklı belediyelere, kurum ve kuruluşlara, üniversitelere gönderildi. Hibe edilen bu 860 atın 100’ü Dörtyol Belediyesi’ne gönderildi. Yani daha 565 at daha var hibe edilen. Peki o atlar ne durumda? Bu sorunun da peşindeyim.

Daday Belediyesi&rsquo;ne hibe edilen atlar.
Daday Belediyesi’ne hibe edilen atlar.

"40 AT GELDİ"

Ve ulaştığım bilgilere göre Ardahan Hanak Belediyesi’ne 40 at gitmiş İBB’den. Hanak Belediyesi’nden aldığım bilgiye göre 40 at, hayvan pazarına getirilmiş, bölge halkına polis nezaretinde sahiplendirilmiş. Hanak Belediyesi yetkilileri, "İBB’den gelen 40 at, ilçe tarım müdürlüğü tarafından sahiplendirilen kişilerin üzerine kaydedildi. Burası kırsal bir bölge olduğundan bölge halkının at ihtiyacı var. Atlar güvende" dedi.

Atlar i&ccedil;in kura &ccedil;ekildi.
Atlar için kura çekildi.

"109 ATI KURA USULÜYLE SAHİPLENDİRDİK"

İBB’nin at hibe ettiği belediyelerden biri de Kastamonu Daday Belediyesi… Daday Belediyesi’ne de 109 at gitmiş. Atların akıbetini sorduğum belediye yetkilileri, şu açıklamayı yaptı: “Atların hepsi birden gelmedi, peyderpey geldi. Yaklaşık 25’i 4 çiftlikte. Kalan atları ilçe halkına dağıttık, sahiplendirdik. Atların takibi ilçe tarım müdürlüğü tarafından yapılıyor. Kura usulüyle sahiplendirdik. Taahhütname imzalatıldı. İlçemizin 60 köyü var. Bu atlar da genelde köylerde. Atlar çalıştırılmaktan çok binek olarak kullanılıyor.”

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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