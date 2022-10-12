Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun sürpriz lideri Club Brugge, 4. maçında Atletico Madrid'e konuk oldu. Zorlu mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi.
Club Brugge'de Kamal Sowah, 82. dakikada çift sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kalıp takımını 10 kişi bıraktı.
MOGNOLET DUVARI!
Club Brugge'ün tecrübeli kalecisi Simon Mignolet, kurtarışlarıyla maça damgasını vurdu. Belçikalı eldiven, özellikle son dakikalarda gelişen Atletico ataklarında devleşerek kazanılan 1 puanda başrol oynadı.
Grupta henüz yenilgi yüzü görmeyen Belçika ekibi, bu sonucun ardından puanını 10'a yükseltip grup liderliği yolunda büyük bir avantaj elde etti.
Gruptan çıkma şansını son 2 maça bırakan Simeone'nin ekibi Atletico ise puanını 4'e çıkardı.
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