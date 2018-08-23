Atletico Mineiro - Vasco da Gama karşılaşma önü

Atletico Mineiro ve Vasco da Gama, 24 Ağustos 2018 Cuma günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 02:00. Atletico Mineiro 33 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Vasco da Gama 20 puanda ve 15. sırada. Atletico Mineiro son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Vasco da Gama, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 608 kodlu maçı oynayanlar; Atletico Mineiro galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.50, Vasco da Gama galibiyet oranı 5.00. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Atletico Mineiro son haftadaki Gremio Alegrense müsabasında 4-3 kazandı.

Vasco da Gama ise Ponte Preta maçında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Atletico Mineiro, 19 gol attı ve 10 gol yedi.

Vasco da Gama ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Vasco da Gama, 5 gol atarken 12 gol yedi.

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