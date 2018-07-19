Atletico Paranaense - Internacional rakamlar

Brezilya Serie A maçında Atletico Paranaense ile Internacional, 20 Temmuz 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 03:00. 9 puanlı Atletico Paranaense 19. sırada bulunuyor, Internacional 22 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Atletico Paranaense, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Internacional, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 598. İddaa'da Atletico Paranaense kazanır 2.50, berabere biter 2.80, Internacional kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Atletico Paranaense önceki hafta Flamengo mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Internacional ise Fluminense maçında 1-1 berabere kaldı.

Atletico Paranaense, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Atletico Paranaense, kendi sahasında 9 gol attı, 7 gol yedi.

Internacional, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Internacional 5 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

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