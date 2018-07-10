Aucas - Jose Teran maç önü

Aucas ve Jose Teran, 10 Temmuz 2018 Salı günü Ekvador Premier A 1.Aşama maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 03:15. Maç öncesi Aucas 25 puanla 8. sırada, Jose Teran 28 puanla 6. sırada bulunuyor. Ev sahibi Aucas, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Jose Teran, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 454. İddaa'da Aucas kazanır 2.20, berabere biter 2.70, Jose Teran kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Aucas son hafta oynanan Barcelona SC maçında 3-3 berabere kaldı.

Jose Teran ise River Plate karşılaşmasında 3-2 kazandı.

Aucas, evinde 3 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 5 gol yedi.

Jose Teran, dış sahada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Jose Teran 13 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.