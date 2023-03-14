AUKUS: ABD, İngiltere ve Avustralya'nın Çin'i dengeleme amaçlı, nükleer denizaltı projesine dayalı güvenlik paktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Dünya
ABONE OL

AUKUS: ABD, İngiltere ve Avustralya'nın Çin'i dengeleme amaçlı, nükleer denizaltı projesine dayalı güvenlik paktı

ABD, Birleşik Krallık ve Avustralya, nükleer enerjiyle çalışan denizaltı filosu planının detaylarını açıkladı. Bu plan, Çin’in Hint-Pasifik bölgesinde artan gücünü dengelemeyi hedefliyor.

AUKUS: ABD, İngiltere ve Avustralya'nın Çin'i dengeleme amaçlı, nükleer denizaltı projesine dayalı güvenlik paktı
BBC TÜRKÇE

ABD, İngiltere ve Avustralya, nükleer enerjiyle çalışan denizaltı filosu planının detaylarını açıkladı. Bu plan, Çin’in Hint-Pasifik bölgesinde artan gücünü dengelemeyi hedefliyor.

AUKUS Paktı kapsamında Avustralya, nükleer enerjiyle çalışan ilk denizaltılarını ABD’den teslim alacak. Denizaltı sayısı en az üç olacak.

Bunun ardından üç ülke, İngiltere yapımı Rolls-Royce reaktörleriyle çalışan yüksek teknolojili yeni bir filo yaratmak için birlikte hareket edecek.

Pekin yönetimi anlaşmayı, ilk duyurulduğu 2021 yılından beri eleştiriyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, anlaşmanın, “tehlikeli bir yolda yürümeye devam etmek" anlamına geldiği belirtildi.

Çin’in Birleşmiş Milletler’deki temsilcileri, Batı ülkelerini nükleer silahlardan arınma çabalarını baltalamakla suçladı.

ABD Başkanı Joe Biden ise denizaltıların nükleer silahlarla donatılmayacağını, yalnızca nükleer enerjiyle çalışacağını vurguladı.

ABD’nin California eyaletinde İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile bir basın toplantısı düzenleyen Biden bu anlaşmanın, Avustralya’nın nükleer silah edinmeme taahhüdünü tehlikeye atmadığını da ekledi.

ABD’nin bölgedeki en sıkı müttefiklerinden Avustralya için bu anlaşma, askeri kapasitesinde büyük bir gelişim anlamına gelecek.

Avustralya, İngiltere'den sonra ABD’nin nükleer denizaltı teknolojisine kavuşan ikinci ülke olacak.

Nükleer enerjiyle çalışan denizaltılar, Avustralya ordusundaki mevcut dizel motorlu denizaltılara göre daha hızlı ve daha uzun menzile sahip. Böylece daha uzak bir noktadaki düşman donanmasına saldırı düzenlenmesi mümkün olacak.

Avustralya donanmasından denizciler, bu denizaltıları kullanmayı öğrenmek için İngiltere ve ABD’de eğitim alacaklar.

ABD ve İngiltere 2027’den itibaren Avustralya’nın batısındaki Perth kentinde nükleer denizaltılarını konuşlandırabilecek.

haritaBBC

Avustralya hükümeti ise 2030’ların başında üç adet ABD yapımı, Virginia sınıfı denizaltı alacak. Hükümet daha sonra iki denizaltı daha alma opsiyonuna da sahip olacak.

O aşamadan sonraki plansa İngiltere ve Avustralya donanmaları için yeni bir nükleer enerjili denizaltı filosu tasarlamak olacak. Geliştirilecek yeni modelin adı SSN-AUKUS olarak düşünülüyor.

Denizaltı İngiltere ve Avustralya’da, üç ülkeden de teknolojiler kullanılarak geliştirilecek.

ABD Başkanı Biden, üç ülkenin de Hint-Pasifik bölgesini “özgür ve açık” tutmaya kararlı olduğunu söyledi:

“Bu yeni ortaklıkla, demokrasiler olarak kendi güvenlik ve gönencimizi koruyabileceğimizi, yalnızca kendimize değil tüm dünyaya ispatladık.”

Biden ABD’nin denizaltı inşa kapasitesini artırmak ve mevcut nükleer enerjiyle çalışan Virginia tipi denizaltıların bakım faaliyetlerini geliştirmek için 4,6 milyar dolar ayıracaklarını açıkladı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, bu planın ülkeye 30 yıllık bir vadede 368 milyar Avustralya Doları (4 trilyon 641 milyar TL) maliyeti olacağını, “bunun Avustralya tarihinde bir kalemde yapılmış en büyük savunma yatırımı olduğunu” söyledi.

Albanese, Avustralya tersanelerinde inşa edilecek denizaltıların ülkedeki iş imkanlarını da artıracağını ekledi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, AUKUS Paktı’nın açıklanmasından bu yana geçen 18 ayda küresel istikrara yönelik tehditlerin artışına hep birlikte tanık olduğumuzu söyledi:

“Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, Çin’in artan dayatmacılığı, İran ve Kuzey Kore’nin istikrarsızlaştırıcı davranışları… Bütün bunlar tehlike, düzensizlik ve ayrışmayla dolu bir dünya tehdidi anlamına geliyor.”

Sunak, “hasmane devletlerin yarattığı tehlikeyi bertaraf etmek için” önümüzdeki iki yılda ülkesinin savunma bütçesini beş milyar sterlin artırma sözü verdi.

Eylül 2021’de duyurulan AUKUS Paktı yalnızca Çin’in değil, Fransa’nın da tepkisi çekmişti.

Zira bu pakttan önce Avustralya’nın Fransa ile bir dizel denizaltı filosu geliştirme planı vardı.

Avustralya bu planı iptal edip AUKUS Paktı’nı duyurunca Fransa, müttefiklerinin kendilerinden gizli pazarlıklar yürüttüğünü söyleyerek ABD ve Avustralya’daki büyükelçilerini geri çekmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

6 Şubat depremleri: İngiltere'den mühendisler yıkımı araştırmak üzere deprem bölgesine gitti
BBC İngiltere'den mühendisler deprem bölgesine gitti
Uluslararası Göç Örgütü Direktörü: Deprem bölgesinde geçmişi silinmiş, bugünü acılarla dolu, gururlu ve yiğit insanlarla tanıştım
BBC Uluslararası Göç Örgütü Direktörü: Deprem bölgesinde ...
Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence: Trump hatalıydı, tarih onu Kongre saldırısından sorumlu tutacak
BBC Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence: Trump hatalıydı, ...
Almanya'nın Hamburg kentinde kiliseye saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
BBC Almanya'nın Hamburg kentinde kiliseye saldırı: Çok ...
Danimarka kamu yayıncısı, çalışanlarından TikTok kullanmamalarını istedi
BBC Danimarka kamu yayıncısı, çalışanlarından TikTok ...
Rusya, Ukrayna'yı hipersonik füzelerle vurdu
BBC Rusya, Ukrayna'yı hipersonik füzelerle vurdu
Ukrayna Savaşı: Bahmut neden bu kadar önemli?
BBC Ukrayna Savaşı: Bahmut neden bu kadar önemli?
BBC sunucusu ve eski milli futbolcu Gary Lineker, İngiliz hükümetinin mülteci planına tepki gösterdi: '1930'ların Almanyası'nı andırıyor'
BBC BBC sunucusu ve eski milli futbolcu Gary Lineker, ...
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı, tarihçesi nedir?
BBC 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı, ...
Ukrayna: Kuzey Akım 1 boru hattındaki patlamalarla ilgimiz yok
BBC Ukrayna: Kuzey Akım 1 boru hattındaki patlamalarla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.