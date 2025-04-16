AUZEF final sınavı ne zaman? AUZEF sınav takvimi 2025

AUZEF BİTİRME (FİNAL) SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF Bitirme final sınavları 31 Mayıs - 1 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanacak.

AUZEF DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Sınavların değerlendirilmesi ve geçme notunun belirlenmesi AUZEF Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen şekildeki koşulların sağlandığı tüm durumlarda Bağıl Değerlendirme Sistemine göre gerçekleştirilmektedir.

Çoktan seçmeli testlerde öğrencilerin ders sınav puanı, cevap optiklerinin optik okuyucular ile okunması sonucunda oluşturulur.

Açık öğretim programlarında;

Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap; kaç soruya yanlış cevap verdiği belirlenir ve sonra net sayısı hesaplanır. 20 soruluk bir test için her doğru cevap 5 puan değerindedir. Net sayısı 5 ile çarpılarak sınav puanı elde edilir.

Net Sayısı x 5 Puan = Sınav Puanı

Örnek hesaplama aşağıdaki gibidir;

Açıköğretim programlarında 20 soruluk çoktan seçmeli bir teste 15-Doğru, 3-Yanlış, 2-Boş olarak cevap veren öğrencinin ders puanı;

Net Sayısı (15 - 0,75) x 5 = 14,25 olacaktır.

Ders Puanı 14,25 x 5 = 71,25 olacaktır.

Uzaktan öğretim programlarında;