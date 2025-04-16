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        Haberler Bilgi Yaşam AUZEF final sınavı ne zaman? AUZEF sınav takvimi 2025

        AUZEF final sınavı ne zaman? AUZEF sınav takvimi 2025

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi final sınavı belli oldu. AUZEF'de sınavlar, her bir ders için her yarıyılda en az bir ara sınav, bir bitirme sınavı ve bir bütünleme sınavı (bitirme sınavının telafisi) olmak üzere yüz yüze gözetimli olarak yapılır. İşte AUZEF sınav tarihi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 11:21 Güncelleme: 16.04.2025 - 11:21
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        AUZEF final sınav tarihi araştırılıyor. 2024-2025 Eğitim Öğretim yılının AUZEF Bahar Dönemi Ara sınavları 12-13 Nisan 2025 tarihlerinde uygulandı. Peki AUZEF final sınavı ne zaman?

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        AUZEF BİTİRME (FİNAL) SINAVI NE ZAMAN?

        AUZEF Bitirme final sınavları 31 Mayıs - 1 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanacak.

        AUZEF DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

        Sınavların değerlendirilmesi ve geçme notunun belirlenmesi AUZEF Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen şekildeki koşulların sağlandığı tüm durumlarda Bağıl Değerlendirme Sistemine göre gerçekleştirilmektedir.

        Çoktan seçmeli testlerde öğrencilerin ders sınav puanı, cevap optiklerinin optik okuyucular ile okunması sonucunda oluşturulur.

        Açık öğretim programlarında;

        Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap; kaç soruya yanlış cevap verdiği belirlenir ve sonra net sayısı hesaplanır. 20 soruluk bir test için her doğru cevap 5 puan değerindedir. Net sayısı 5 ile çarpılarak sınav puanı elde edilir.

        Net Sayısı x 5 Puan = Sınav Puanı

        Örnek hesaplama aşağıdaki gibidir;

        Açıköğretim programlarında 20 soruluk çoktan seçmeli bir teste 15-Doğru, 3-Yanlış, 2-Boş olarak cevap veren öğrencinin ders puanı;

        Net Sayısı (15 - 0,75) x 5 = 14,25 olacaktır.

        Ders Puanı 14,25 x 5 = 71,25 olacaktır.

        Uzaktan öğretim programlarında;

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        Öğrencilerin ders puanları hesaplanır iken Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap verdiği belirlenir ve 20 soruluk bir test için her doğru cevap 5 puan ile çarpılarak toplam sınav puanı elde edilir; yanlış cevaplar dikkate alınmaz.

        Ders Puanı = (Doğru sayısı x 5) olarak hesaplanır.

        Uzaktan öğretim programlarında 20 soruluk çoktan seçmeli bir testte 15-Doğru, 3-Yanlış, 2-Boş olarak cevap veren öğrencinin ders puanı;

        Ders puanı = (15 x 5) = 75 olacaktır.

        Uzaktan öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavlarında en az 40 puan alması gerekir.

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