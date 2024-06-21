Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem AUZEF final sınavları ne zaman 2024? AUZEF sınav yerleri açıklandı mı?

        AUZEF final sınavları ne zaman? AUZEF sınav yerleri açıklandı mı?

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi vizelerinin ardından gözler, final tarihlerine çevrildi. AUZEF bahar dönemi finalleri üç oturum şeklinde uygulanacak. Dönem sonu sınavlarına sayılı günler kala, "AUZEF final sınavları ne zaman? AUZEF sınav yerleri açıklandı mı?" soruları öğrencilerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte 2024 AUZEF bahar dönemi final tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2024 - 21:50 Güncelleme: 21.06.2024 - 21:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        AUZEF bahar dönemi finalleri için geri sayım başladı. Genellikle sınavdan bir hafta önce öğrencilerin erişimine sunulan sınav giriş belgesi, 'http://auzefsinav.istanbul.edu.tr' adresi üzerinden yayımlanacak. Peki, "AUZEF final sınavları ne zaman 2024? AUZEF sınav yerleri açıklandı mı?" İşte AUZEF finali sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih...

        2

        AUZEF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

        Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 29 - 30 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak. Sınavın sabah oturumları 09.30'da, öğleden sonra oturumu ise saat 14.00'de yapılacak.

        3

        TELAFİ VE ÜÇ DERS SINAV TAKVİMİ

        Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 3 - 4 Ağustos 2024 tarihlerinde

        Mezuniyete Üç Ders Sınavı 14 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.

        4

        AUZEF SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

        AUZEF sınav giriş belgelerinin sınav gününden 7 gün önce 24 Haziran 2024 tarihinde açıklanması bekleniyor. Sınav giriş belgeleri http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntülenebilecek.

        AUZEF SINAV YERİ SORGULAMA

        5

        AUZEF SINAV MERKEZİ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

        Adaylar sınav merkezi tercih işlemlerini 29 Mayıs 2024 Çarşamba saat 23.59’a kadar https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden yapabilir.

        Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
        Asgari ücrete ara zam gelecek mi?
        Türkiye - Portekiz maçı ne zaman?
        Türkiye - Portekiz maçı ne zaman?
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Dünya, Lübnan’ın ikinci bir Gazze olmasını kaldıramaz"
        "Dünya, Lübnan’ın ikinci bir Gazze olmasını kaldıramaz"
        Fatih Terim'den Arda Güler sözleri
        Fatih Terim'den Arda Güler sözleri
        2 ilde denize girmek yasak 1 ilde uyarı
        2 ilde denize girmek yasak 1 ilde uyarı
        İsrail, Filistinlilerin çadırlarını bombaladı
        İsrail, Filistinlilerin çadırlarını bombaladı
        Fatma Nur 24 yaşındaydı... Öldüren ziyaret!
        Fatma Nur 24 yaşındaydı... Öldüren ziyaret!
        Diyarbakır-Mardin arasında anız felaketi: 11 ölü!
        Diyarbakır-Mardin arasında anız felaketi: 11 ölü!
        881 göçmen sınır dışı ediliyor
        881 göçmen sınır dışı ediliyor
        Fenerbahçe'de yeni sözleşme ve transfer!
        Fenerbahçe'de yeni sözleşme ve transfer!
        Kavunun sağlığa olan 7 faydası!
        Kavunun sağlığa olan 7 faydası!
        Tacikistan başörtüsünü yasakladı
        Tacikistan başörtüsünü yasakladı
        Millilerde hedef 2'de 2!
        Millilerde hedef 2'de 2!
        Türksat 6A ABD'de
        Türksat 6A ABD'de
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        Galatasaray'da Zaniolo ile ayrılık kapıda!
        Galatasaray'da Zaniolo ile ayrılık kapıda!
        Çeşme âşıkları
        Çeşme âşıkları
        Doğru bilinen ama yanlış olan 7 bakım yöntemi!
        Doğru bilinen ama yanlış olan 7 bakım yöntemi!
        Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
        Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
        "Çeşitli alternatifler değerlendirilmektedir"
        "Çeşitli alternatifler değerlendirilmektedir"