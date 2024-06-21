EURO 2024 Türkiye - Portekiz maçı için nefesler tutuldu. Oynanan ilk maçların ardından grupta lider konumunda yer alan A Milli Futbol Takımı ikinci maçında Portekiz ile mücadele edecek. Gürcistan karşısında gösterdiği performansla adından söz ettiren ay yıldızlılar, Portekiz karşısında alacağı puan ve puanlarla ile gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor. Peki, "Türkiye - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 A Milli Takım maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" İşte detaylar...