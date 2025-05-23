AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama: AUZEF final sınavları ne zaman?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi vizelerinin ardından gözler, final tarihlerine çevrildi. AUZEF finalleri üç oturum şeklinde uygulanacak. Dönem sonu sınavlarına sayılı günler kala, AUZEF sınav giriş belgesi öğrencilerin erişimine sunuldu. Peki, "AUZEF final sınavları ne zaman?" İşte 2025 AUZEF final sınavı tarihleri...
AUZEF bahar dönemi finalleri için geri sayım başladı. Genellikle sınavdan bir hafta önce öğrencilerin erişimine sunulan sınav giriş belgesi, 'http://auzefsinav.istanbul.edu.tr' adresi üzerinden yayımlandı. Peki, "AUZEF final sınavları ne zaman?" İşte AUZEF finali sınav takvimi...
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI!
AUZEF final sınav giriş belgeleri yayımlandı. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.
AUZEF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi bitirme sınavı tarihleri açıklandı.
Üniversite tarafından yayımlanan akademik takvime göre, AUZEF final sınavları 31 Mayıs-1 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenecek.