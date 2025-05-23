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        Haberler Bilgi Gündem AUZEF final sınavları ne zaman? AUZEF sınav yerleri açıklandı mı?

        AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama: AUZEF final sınavları ne zaman?

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi vizelerinin ardından gözler, final tarihlerine çevrildi. AUZEF finalleri üç oturum şeklinde uygulanacak. Dönem sonu sınavlarına sayılı günler kala, AUZEF sınav giriş belgesi öğrencilerin erişimine sunuldu. Peki, "AUZEF final sınavları ne zaman?" İşte 2025 AUZEF final sınavı tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 23:24 Güncelleme: 23.05.2025 - 23:24
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        AUZEF bahar dönemi finalleri için geri sayım başladı. Genellikle sınavdan bir hafta önce öğrencilerin erişimine sunulan sınav giriş belgesi, 'http://auzefsinav.istanbul.edu.tr' adresi üzerinden yayımlandı. Peki, "AUZEF final sınavları ne zaman?" İşte AUZEF finali sınav takvimi...

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        AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI!

        AUZEF final sınav giriş belgeleri yayımlandı. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.

        AUZEF SINAV YERİ SORGULAMA

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        AUZEF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi bitirme sınavı tarihleri açıklandı.

        Üniversite tarafından yayımlanan akademik takvime göre, AUZEF final sınavları 31 Mayıs-1 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenecek.

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        AUZEF SINAV TAKVİMİ 2025

        Bütünleme (Telafi) Sınavı 12 Temmuz - 13 Temmuz 2025 tarihlerinde,

        Mezuniyete Üç Ders Sınavı 6 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.

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