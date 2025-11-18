Habertürk
Habertürk
        AUZEF sonuçları açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi AUZEF ara sınav (vize) sonuçları ne zaman açıklanacak?

        AUZEF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        İstanbul Üniversitesi AUZEF öğrencileri, 8-9 Kasım tarihlerinde tamamlanan güz dönemi ara sınavlarının sonuçlarını heyecanla bekliyor. Aksis üzerinden yayınlanan soru ve cevap anahtarı ile ilk değerlendirmelerini yapan adaylar, şimdi gözünü "AUZEF vize sonuçları açıklandı mı?" duyurusuna çevirmiş durumda. Fakültenin resmi internet sitesi aracılığıyla ilan edilecek olan sonuç tarihi öğrenci gündeminin üst sıralarında yer alıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2025 - 21:53 Güncelleme: 18.11.2025 - 21:53
        1

        AUZEF öğrencileri, sonuçların açıklanacağı günü merakla takip ediyor. 8-9 Kasım’da gerçekleştirilen sınavların ardından değerlendirme süreci başladı. AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi’nde yayımlanan soru-cevap kitapçıklarıyla netlerini hesaplayan öğrenciler, sonuçların duyurulacağı sorgulama ekranına erişmek için bekleyişini sürdürüyor. İşte güncel bilgiler...

        2

        AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre AUZEF sınav sonuçları AKSİS üzerinden açıklanacak. Ancak henüz sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmadı.

        3

        Sonuçların 10 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

        AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        AUZEF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

        Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

        Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70’tir.

