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        Haberler Bilgi Yaşam AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2-3 Kasım 2024 İstanbul Üniversitesi İÜ AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı

        AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2-3 Kasım 2024 İstanbul Üniversitesi İÜ AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi AUZEF sınav sonuçları gündemde yer alıyor. 2-3 Kasım tarihlerinde uygulanan AUZEF güz dönemi vize sınav sonucu AKSİS üzerinden duyurulacak. Peki AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2-3 Kasım 2024 İstanbul Üniversitesi İÜ AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2024 - 08:08 Güncelleme: 03.11.2024 - 08:09
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        AUZEF sonuçları sorgulaması sürüyor. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70 olacak. İşte AUZEF sınav sonuçları hakkında bilgi

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        AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı. Sınav sonuçlarının sınavların yapıldığı tarihten itibaren 2 hafta içinde açılması bekleniyor.

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        AUZEF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilir, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır. Daha sonra notlar AKSİS' e aktarılır. Vize ve final sınavlarının ikisi de açıklandıktan sonra notlar AKSİS' e harf notu olarak işlenir.

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