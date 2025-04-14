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        Haberler Bilgi Gündem Av yasağı ne zaman başlıyor? 2024-2025 Balıkçılar için av yasağı başladı mı, ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek?

        Balıkçılar için av yasağı başladı mı, ne zaman başlayacak?

        Balıkçılar için bir av sezonu daha kapanıyor. Denizlerde su ürünleri stoklarının ve kalitesinin korunması ile sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla başlayacak yasak büyük ölçekli balıkçı teknelerini doğrudan etkilerken, kıyı balıkçılarına kısıtlama getiriyor. Peki, 2025 yılı av yasağı ne zaman başlayacak ve hangi balık türlerinin avlanması yasaklanacak? İşte, detaylar ve merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 17:05 Güncelleme: 14.04.2025 - 17:05
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        2024-2025 balıkçılık av sezonu kapanıyor. Sezon bitimine kısa bir süre kala yavaş yavaş teknelerini limanlara çekmeye başlayan balıkçılar, sezonun verimli geçmesinden memnun. Peki, balık avı sezonu ne zaman kapanıyor? İşte, detaylar...

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        BALIKÇILAR İÇİN AV SEZONU NE ZAMAN KAPANIYOR?

        1 Eylül 2024'te ağlarını denize bırakarak av sezonunu açan balıkçılar, 15 Nisan'dan başlayarak, 31 Ağustos 2025'e kadar motorlarını durdurarak "paydos" diyecek.

        15 Nisan tarihi itibarıyla gırgır diye adlandırılan büyük balıkçı tekneleriyle avcılık yapılamayacak ancak 12 metre altı küçük teknelerle avcılık faaliyeti yapılmaya devam edilecek.

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        BAZI BALIK TÜRLERİ İÇİN YASAK BAŞLIYOR

        Kıyı balıkçıları 15 Nisan'da başlayacak av yasağına dahil değil ancak kıyı balıkçıları için 1 Nisan'da palamut yasağı başlamıştı, 15 Nisan'da ise kalkan yasağı başlayacak.

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