Avai - Vila Nova maçı rakamları

Brezilya Serie B maçında Avai ile Vila Nova, 08 Ağustos 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 01:15. Maç öncesi Avai 29 puanla 7. sırada, Vila Nova 30 puanla 3. sırada bulunuyor. Avai, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Vila Nova son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 441 kodlu maçı oynayanlar; Avai galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 2.65, Vila Nova galibiyet oranı 3.20. Alt oranı 1.35, üst oranı 2.15. Karşılıklı gol var 1.65, karşılıklı gol yok 1.50 oranını kazandıracak.

Avai son haftadaki Brasil De Pelotas müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Vila Nova ise Joinville karşılaşmasında 4-2 yenildi.

Avai, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Avai, kendi sahasında 11 gol attı, 9 gol yedi.

Vila Nova, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Vila Nova, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.

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