Bu sırada işlem yapan bir müşterinin soğukkanlığını bozmayarak kartı ile işlem yaptığı belirtildi. ATM cihazlarından birinin alarm sisteminin devreye girmesi üzerine polis ekibi sevk edilirken Avcılar Belediyesi de bir ekibi göndererek ağacın motorlu testere ile kesimini sağladı. Ağacın kırıldığı bölgede park edilen bir otomobil de küçük çizikler dışında hasar görmedi.