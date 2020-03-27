DHA

İstanbul Avcılar'daki yapıların, mevcut kat sayılarının korunarak yenilenmesini öngören düzenlemenin kabulünün ardından, binaların kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi çalışmaları hızlandı. Koronavirüs önlemleri kapsamında eski binaların yıkımının saat 12.30'dan önce yapılamayacağı müteahhitlere iletildi.

İstanbul'da 1999 Gölcük Depremi'nden sonra yeni yapılar için getirilen 4 kattan yüksek binalara izin verilmemesi nedeniyle Avcılar´da yenilenemeyen binaların mevcut kat yüksekliklerini "Saklı hak" kabul eden düzenleme geçen ay İBB Meclisi´nde oy birliği ile kabul edilmişti. Avcılar Belediyesi, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılarak yenilenmesine izin verilen binalardaki yıkım çalışmalarını, koronavirüs önlemleri kapsamında okulların tatil edilerek öğrencilerin evlerinde televizyon veya bilgisayar başında ders gördüklerini göz önüne alarak, yeniden düzenledi. 65 yaş ve üstündeki ilçe sakinleri de göz önüne alınarak yapılan `Koronavirüs Ayarlaması´ kapsamında eski binaların yıkımının saat 12.30´dan önce yapılamayacağı müteahhitlere iletildi.

Yenilenmesine karar verilen 'Öncel Apartmanı'nın binanın yapımını üstlenen firmanın müteahiti İlker Akıncı, "Koronavirüs önlemleri kapsamında çocukların evde eğitim görmeleri ve yaşlıların dışarı çıkamadığı göz önüne alınarak saat 12.30'da yıkıma başladık. İBB 'den kabul edilen yeni düzenleme ile bina yine 6 kat yüksekliğinde 52 daire ve dükkanlardan oluşacak. 6 kat yapılacak. Normalde 4 günde bitecek yıkımı 1 haftada bitirdikten sonra yeni binayı 24 ay içerisinde tamamlayacağız" dedi.

DİĞER BİNADA DA 12.30 KURALINA UYULDU

Avcılar´da daha önce bir bankanın zemin katını kullandığı Reşitpaşa Caddesi´nde 4 kattan oluşan binanın da kentsel dönüşüm nedeniyle yıkımı yine saat 12.30 esas alınarak gerçekleştirilmeye başlandı. Caddenin araç trafiğine kapatılması ile kepçelerle başlatılan yıkım çalışmalarında çevrenin toz içerisinde kalmaması için arazözlerle su sıkıldı.

DENİZ KUMU, MİDYE KABUKLARI ÇIKMIŞTI

Silivri´de geçen 26 Eylül´de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar´daki 3 bin bina gözleme dayalı kontrolden geçirilmişti. Merkez Mahallesi´ndeki 3 bloktan oluşan toplam 52 daire ve dükkandan oluşan ön tarafında 6, arka cephesinde ise kot yüksekliği nedeniyle bodrum dahil 9 kattan oluşan Öncel Apartmanı´nda da yapılan incelemede kolon ve kirişlerin patladığı, deniz kumu kullanılarak yapılan içerisinde midye kabukları bulunan beton kalitesinin çok düşük olduğu, demirlerin korozyona uğradığı belirlenince bina mühürlendi. İlçedeki en büyük binalardan biri olan binanın kentsel dönüşüm kapsamına alınarak yıkım işlemlerine Silivri depreminden tam 6 ay sonra başlandı.