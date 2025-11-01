Avcılar il&ccedil;esi Firuzk&ouml;y Mahallesi nde bulunan bir kız &ouml;ğrenci yurdunda L.D. (23) ile R.İ. (23) arasında &ccedil;ıkan tartışma b&uuml;y&uuml;yerek bı&ccedil;aklı kavgaya d&ouml;n&uuml;şt&uuml;. DHA nın haberine g&ouml;re; &ccedil;ıkan kavgada R.İ bı&ccedil;akla yaralandı. İhbar &uuml;zerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kavgada yaralandığı belirlenen R.İ. ambulansla hastaneye kaldırıldı. &Ouml;te yandan yurdun g&uuml;venlik g&ouml;revlileri tarafından yakalanan L.D, polis ekiplerine teslim edildi. G&ouml;zaltına alınan L.D, ifadesinde, oda arkadaşı R.İ, ile uyum sorunu nedeniyle tartıştığını belirtti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.