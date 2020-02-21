Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Avcılar'da kumar oynatan iş yerine operasyon!

İstanbul Avcılar'da yapılan denetimde tabelasız bir iş yerinde iki kumar makinesi ele geçirildi. Baskında ele geçirilen sakız makinesi görünümlü aletlerde kumar oynatıldığı tespit edildi

Avcılar
DHA

İstanbul Emniyeti Avcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgede faaliyet gösteren kafe ve kahvehanelerde denetimlerde bulundu.

DHA'nın haberine göre, denetimlerde sırasında tabelasız iş yerine de girildi. Ekipler, içeride 2 kumar makinesi bulurken, burada aynı zamanda sahte alkol tüketimi yapıldığını belirledi.

İş yeri sahibi A.G. görevlilere bu işyerine ait belge ibraz edemedi. 2 kumar makinesine tutanakla el konulurken, Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri de işyerini mühürledi. Sakız ve oyuncak makinesi gibi görünen kumar makinelerinin üzerine, "yasal mevzuata uygundur" yazısı astıkları tespit edildi.

Kumar oynadıkları iddia edilen 6 kişiye kabahatler kanunu gereği 202'şer lira, iş yeri sahibi A.G.'ye de kumar oynamaktan 5 bin 700 lira para cezası kesildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ankara Cuma namazı saati 21 Şubat 2020! Diyanet Ankara Cuma namazı saat kaçta?
GÜNDEM21 Şubat Ankara Cuma namazı saat kaçta?
Atakan'ı Türkiye'ye tanıtan Fethi Çağıl sadece Habertürk'e konuştu
GÜNDEM"Hala şaşkınım"
11 bin 27 pasaportta tedbir kaldırıldı!
GÜNDEM11 bin 27 pasaportta tedbir kaldırıldı!
KORKUTAN YANGIN! Rezidansta korkutan yangın!
GÜNDEMRezidansta korkutan yangın!
GASPÇILAR YAKALANDI! Çaldıkları minibüsle gasp yaptılar! Kaza yakalattı!
GÜNDEMÇaldıkları minibüsle gasp yaptılar! Adaletin ...
Bir gecede bin 511 ağacı kesen serbest bırakıldı, baro başkanı tepki gösterdi!
GÜNDEMAğaç katliamcısına tahliye!
Yarım asırlık okul depreme dayanıksız olduğu için yıkılıyor!
GÜNDEMYarım asırlık okula yıkım kararı
Atakan "kristal çocuk" mu? Filozof Atakan Kayalar kimdir? Kristal ve İndigo çocuk nedir?
GÜNDEMAtakan Kayalar kimdir?
Af yasası SON DURUM! Af yasasında bugün ne oldu? Son dakika 21 Şubat Cuma 2020 ceza indirimi
GÜNDEMAf yasasında son gelişmeler neler?
Bursa Cuma namazı saat kaçta? 21 Şubat 2020 Bursa Cuma saati
GÜNDEMBursa Cuma namazı saati kaçta?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X