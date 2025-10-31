Habertürk
        Haberler Gündem Avcılar'da yurtta çıkan bıçaklı kavgada kız öğrenci yaralandı

        Avcılar'da yurtta çıkan bıçaklı kavgada kız öğrenci yaralandı

        İstanbul-Avcılar'daki bir öğrenci yurdunda çıkan bıçaklı kavgada R.İ. yaralandı. R.İ'nin hayati tehlikesi yok. Polis, L.D.'yi olayda kullandığı bıçakla yakaladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 21:26 Güncelleme: 31.10.2025 - 21:26
        Yurtta bıçaklı kavga: 1 yaralı
        Avcılar'da öğrenci yurdunda çıkan bıçaklı kavgada yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Üniversite Mahallesi'nde bir yurtta kalan 2 kız öğrenci arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olay sırasında L.D. (23), R.İ'yi (23) bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan öğrencinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Polis, L.D'yi kavgada kullandığı bıçakla yakaladı.

