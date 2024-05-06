Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Avcılar’da direksiyon başında kalp krizi ölüm getirdi

        Avcılar’da direksiyon başında kalp krizi ölüm getirdi

        İstanbul Avcılar'da otomobili ile seyir halinde giden 59 yaşındaki Mehmet Çelik kalp krizi geçirdi. Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 22:24 Güncelleme: 06.05.2024 - 22:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Direksiyon başında kalp krizi geçirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Avcılar’da otomobili ile seyir halinde giden 59 yaşındaki adam kalp krizi geçirdi. Araç park halindeki bir araca çarparken, şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, öğle saatlerinde Avcılar Gümüşpala Mahallesi Seyisoğlu Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki aracın sürücüsü Mehmet Çelik (59) direksiyon başında fenalaştı.

        Park halindeki bir araca çarpan adam, aracı sokak üzerinde durdurdu. Bir süre sonra Çelik araçtan çıkarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sokağa itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Çelik, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mehmet Çelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        F.Bahçe Konya'da yıkıldı!
        F.Bahçe Konya'da yıkıldı!
        Hamas ateşkesi kabul etti
        Hamas ateşkesi kabul etti
        Özel, Bahçeli'yi ziyaret edecek
        Özel, Bahçeli'yi ziyaret edecek
        Katliam gibi kaza: 9 ölü!
        Katliam gibi kaza: 9 ölü!
        İstanbul Park'ta süreç tamamlandı
        İstanbul Park'ta süreç tamamlandı
        Düğün konvoyunda kavga: 1 yaralı, 1 tutuklama
        Düğün konvoyunda kavga: 1 yaralı, 1 tutuklama
        Terim dönemi sona eriyor! Tazminat...
        Terim dönemi sona eriyor! Tazminat...
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Beşiktaş'tan dev transfer hamlesi!
        Beşiktaş'tan dev transfer hamlesi!
        KAAN 2. uçuşunu tamamladı
        KAAN 2. uçuşunu tamamladı
        Rusya'dan İngiltere'ye uyarı
        Rusya'dan İngiltere'ye uyarı
        Bilet fiyatı dudak uçuklatıyor... Yılın daveti hakkında her şey!
        Bilet fiyatı dudak uçuklatıyor... Yılın daveti hakkında her şey!
        "İsrail'e baskının dozunu yükseltiyoruz"
        "İsrail'e baskının dozunu yükseltiyoruz"
        İsrail'in açıklamasının ardından Filistinlilerin göçü başladı
        İsrail'in açıklamasının ardından Filistinlilerin göçü başladı
        Kolesterolü düşürmeye yardımcı 8 besin!
        Kolesterolü düşürmeye yardımcı 8 besin!
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'