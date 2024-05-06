Avcılar’da direksiyon başında kalp krizi ölüm getirdi

Avcılar’da otomobili ile seyir halinde giden 59 yaşındaki adam kalp krizi geçirdi. Araç park halindeki bir araca çarparken, şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Avcılar Gümüşpala Mahallesi Seyisoğlu Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki aracın sürücüsü Mehmet Çelik (59) direksiyon başında fenalaştı.

Park halindeki bir araca çarpan adam, aracı sokak üzerinde durdurdu. Bir süre sonra Çelik araçtan çıkarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sokağa itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Çelik, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mehmet Çelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.