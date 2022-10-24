Otokoç Otomotiv çatısı altında hizmet sağlayan operasyonel araç kiralama markası Avis Filo, yeni markası Avis Filo Maestro’yu tanıttı.

Avis Filo Maestro, bir aracın veya araçların uçtan uca tüm filo ihtiyaçlarının karşılandığı, giderlerin tek bir fatura ile yönetilebildiği, sürüş veya lokasyon verilerinin raporlanabildiği hizmetler bütünü şeklinde tanımlanıyor.

9 ülkede 100 bin adedi aşan araç filosuyla hizmet verdiklerini ve Avis Filo ile Türkiye’de 42 yıldır faaliyette olduklarını kaydeden Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici, "Geçmişte farklı kaynaklardan ayrı ayrı hizmet alan bireyler ve kurumlar, günümüzde tek bir kaynaktan entegre hizmet satın almaya her geçen gün daha çok yöneliyor. Bu çerçevede geliştirdiğimiz Avis Filo Maestro markamız ile sektörümüzü önemli bir iş modeliyle tanıştırıyoruz" dedi

İnan Ekici, Premium, Gold ve Basic olmak üzere 3 farklı seçenek ile sunacaklarını belirterek, bu paketleri, akıllı algoritmalar ile değer yaratan özelleştirilmiş çözümler sağlayarak şekillendireceklerini kaydetti.

'YÜZDE 45'E KADAR YAKIT TASARRUFU SAĞLAYACAK'

Sürücü davranış analizi, sürücü skorlama, sürücü bazlı koçluk, yakıt ve risk yönetimi, filo sağlığı, ihlal tespitleri gibi verileri müşterilere sunacaklarına değinen Ekici, "Yakıt tasarrufu ile filoların hem yakıt maliyetlerini azaltıyor hem de karbon salınımının azaltılmasını destekliyoruz. Yakıt tüketiminde yüzde yüzde 5-45 arasında tasarruf imkanı sağlıyoruz. Avis Filo Maestro ürün ve hizmet çözümlerini müşterilerimizin ihtiyaçlarına paralel olarak şekillendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

3 büyük yatırıma hazırlandıklarının bilgisini veren İnan Ekici, "Bir teknoloji şirketine ortak olacağız, kendi içimizden bir çalışanımız ABD'de startup kurdu, ona yatırım yaptık. Elektrikli araç konusunda ortaklığımız var" dedi.

Geleceğin mobilite sisteminde sadece iç yatırımcılarla değil yurt dışındaki yatırımcılarla da iş birlikleri yapmayı önemsediklerini belirten Ekici, "Büyüme Kurulu uygulamamız şirketimizin vizyonunu ileri taşıyan işler yapmamız için bizlere ilham veren bir girişim oldu. Startup iş birlikleri ile taşımacılık platformlarında da var olarak mobilitenin de ötesinde geçiyoruz" diye konuştu.