Avivasa’ya, uluslararası başarı ödülü

Aday deneyimi üzerine dünya çapında yaptığı araştırmalarla tanınan “Talent Board”, şirketlerin işe alım süreçleri ve bu süreçte adaylarla olan iletişimlerini ödüllendiren “2018 Aday Deneyimi Ödülleri- CandE Anketi” sonuçlarını açıkladı. Adayların iş başvurusunda bulundukları şirket ile yaşadıkları deneyimi aktardığı ankette bu sene, dünyanın farklı yerlerinden toplam 300 şirket değerlendirildi. AvivaSA, işe alım stratejisi ve süreçleri ile Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesinde bulunan en iyi 15 şirket arasına girme başarısı gösterdi.

ORTALAMANIN ÜZERİNDE BAŞARI

Konuyla ilgili bir açıklama yapan, AvivaSA İnsan Kaynaklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Yüzgül, anketin, işe alınan 99 kişinin yanı sıra; mülakat süreci olumlu sonuçlanmayan 155 genel müdürlük ve 250 satış ekibi adayının da aralarında bulunduğu, toplam 504 adayla paylaşıldığını vurgulayarak, şunları söyledi: “AvivaSA olarak işe alım sürecindeki 2 başarı kriterinde ortalamanın oldukça üzerindeyiz. Adaylarımız,AvivaSA’daki işe alım sürecini %82’lik bir oranla oldukça adil bir süreç olarak değerlendirirken,%78’i,işe alım uzmanı tarafından adil bir şekilde değerlendirildiğini iletti.Adaylarımızın %77’si AvivaSA işe alım sürecini çok iyi olarak değerlendirdi. “2018 Aday Deneyimi Ödülleri-CandE Anketinde”, ilk 15’e kalan tek sigorta ve finans şirketinin AvivaSA olması dikkat çekti.