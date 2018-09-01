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"Vatandaşlar da ucuz olduğu için bol bol balık tüketecek. Müşterilerin de pazartesi gününden itibaren balığa daha fazla ilgi göstereceğini düşünüyoruz. Vatandaşlar 1 Eylül'de sezonun açılacağını bildikleri için geliyorlar ama haftaya daha fazla müşterinin gelmesini bekliyoruz."