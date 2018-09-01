Avlanma yasağı kalktı, tekneler denizlere akın etti
01.09.2018 - 14:50 | Güncelleme: Genel
Denizlerde av yasağının 1 Eylül gece yarısı kalkmasıyla birlikte tüm Türkiye'de balıkçılar vira bismillah dedi.
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Denizlerde av yasağının 1 Eylül gece yarısı kalkmasıyla birlikte tüm Türkiye'de balıkçılar vira bismillah dedi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer Kireçburnu’nda düzenlenen balık av sezonu açılış törenine katıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, balıkçı barınağında toplanan vatandaşlara ve denize açılacak balıkçılara hitap etti. Cumhurbaşkanını Erdoğan’ın yaptığı konuşmanın ardından balıkçıların bereketli sezon geçirmesi için dualar edildi.
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Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetiştirilen yavru kalkan balıklarını denize bıraktı.
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Daha sonra ise geminin dümenine geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vira bismillah diyerek balık sezonunu açtı. Yurttan av manzaraları ve haberler şöyle;
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Av yasağının sona ereceği 1 Eylül tarihi öncesi Ereğli Su Ürünleri Kooperatifi tarafından limanda tören düzenlendi. Balıkçılar, yeni av sezonu için düzenlenen törende kurban kesti, bereketli bir sezon geçirme temennisinde bulunarak dua etti.
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İzmir'de avlanma sezonu için hazırlıklarını tamamlayan tekneler, İzmir Ticaret Odası (İZTO) tarafından Güzelbahçe Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törenle yeni sezon için yola çıktı.
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Ordu’nun Fatsa ilçesinde hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar ’Vira Bismillah’ diyerek limandan denize açıldılar. Bu sezon hamsinin ve palamudun bol olacağından ümitli olan balıkçılar, son hazırlıklarının ardından denize açılarak ava başladılar.
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Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde bu gece kalkacak olan av yasağı öncesinde hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, törenle denize açıldı. Gece 00.00 itibariyle ağlarını denize bırakacak olan balıkçıların ‘Vira Bismillah’ demesi havadan görüntülendi.
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Büyükşehir Belediye Başkanlığı, av yasağının sona ermesiyle Kumbağ limanında program düzenlerken, balıkçılar da 'vira bismillah' diyerek denize açıldı.
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Etkinliğe katılanlara, 5 bin uskumru balığı pişirilerek ücretsiz olarak dağıtıldı.
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İstanbul'da balıkçılar, av sezonunun açılmasıyla boğaza açılırken hava muhalefeti sebebiyle "Vira Bismillah" diyemedi. Ağ atamayan balıkçılar teknelerindeki rutin işlerine devam ederek ağları kontrol etti.
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Ege'deki irili ufaklı bin 710 tekne av yasağı süresinde bakım ve onarımdan geçirilerek yeni sezona hazır hale getirildi. Av yasağının kalkmasıyla İzmir limanlarında bekleyen gırgır tekneleri halat çözüp sezonun ilk avı için "vira bismillah" diyerek Ege Denizi'ne açıldı.
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Alacakaranlıkta başlayan av, günün ilk ışıklarıyla parıldayan balıkların güverteye alınıp kasalanmasıyla sona erdi
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Sezonun ikinci gecesinin daha verimli geçeceğini umduğunu aktaran Kopuz, "Ağlardan sardalya ve hamsi çıktı. Bu akşam nasip olur denize çıkarsak denizi gezeceğiz, zamanımız daha çok olacak, gecede gündüz de balık avlamak serbest. İnşallah hayırlısıyla bir sezon geçer." dedi.
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İstanbul'da balıkçılar, av sezonunun açılmasıyla boğaza açılırken hava muhalefeti sebebiyle "Vira Bismillah" diyemedi.
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Gece boyunca ağlarını denizle buluşturan balıkçılar limanlara palamut ve istavritle döndü. Sabahın erken saatlerinden itibaren tezgahları süsleyen palamutlar tezgahlarda satışa sunuldu.
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Hava şartları dolayısıyla İstanbul ve Doğu Karadeniz'de çok fazla balık avlanamadığına işaret edilirken, ileriki günlerde balığın bollaşacağı ifade edildi.
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Trabzon'un Moloz mevkisinde balık satışı yapan Mehmet Can Örseloğlu ise bu sezon balığın bol olacağını tahmin ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:
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"Vatandaşlar da ucuz olduğu için bol bol balık tüketecek. Müşterilerin de pazartesi gününden itibaren balığa daha fazla ilgi göstereceğini düşünüyoruz. Vatandaşlar 1 Eylül'de sezonun açılacağını bildikleri için geliyorlar ama haftaya daha fazla müşterinin gelmesini bekliyoruz."
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Ordu'da da av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçıların avladıkları balıklar da tezgahları şenlendirdi.
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Altınordu ilçesinde yaklaşık 20 yıldır balıkçılık yapan Orhan Usta, av yasağının sona ermesinin ardından balıkçıların Karadeniz'e ilk ağlarını bıraktığını söyledi.
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Sabah saatlerinde limanlara gelen balıkçıların özellikle palamut ve istavrit ile döndüğünü belirten Usta, "Tezgahlarımız yeniden balık çeşitleriyle renklendi. Vatandaşlarımız yeni avlanan taze balıklara yoğun ilgi gösteriyor." dedi.
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Usta, "Palamudun tanesi 8 ile 10 lirasından satışa sunuluyor. İstavritin kilogramı 10 liradan, çinekop ve barbunun kilogramı ise 20 liradan satılıyor." diye konuştu.
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Ordu Kumbaşı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Şahin Aydın da balık fiyatlarının ilerleyen günlerde daha fazla düşeceğini tahmin ettiklerini belirterek, "Bu sezon özellikle palamut ve istavritin bol olmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.
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Giresun'da da tezgahlarda çoğunlukla palamut satışa sunuldu. Vatandaşlar ilk gün palamuda ilgi gösterdi.
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Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, Karadeniz'in özellikle batısında iyi miktarda palamut avlandığını söyledi.
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Palamutların tezgahlardaki yerini aldığını ifade eden Arslan, "Şu anda Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de avlanan balıklar satışa sunuldu. Tabii tezgahlarda batıdan gelen palamutlar çoğunlukta. Bu durum bir süre daha devam eder, sonrasında ise Doğu Karadeniz'de de palamut bollaşacaktır. Bu sezon palamuttan umutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.
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