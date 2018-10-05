Avlu geçtiğimiz akşam yayınlanan 14. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Zerrin2in verdiği ceza sonrası çıkan isyanın damgasını vurduğu 14. bölümün ardından gözler yeni bölümde yaşanacaklara çevrildi. Peki; 15. bölümle ilgili ipuçlarını taşıması beklenen Avlu 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte "Avlu 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusunun cevabı...

AVLU 14. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Zerrin müdürün herkesi şoke eden cezasına karşılık cezaevinde isyan çıkmıştır. Bu isyandan sonra Zerrin, hamlelerine sertliğini arttırarak devam edecektir. Taraflar iyice gerilmiş ve herkes gerçek rengini belli etmeye başlamıştır. Bu sırada Oktay’ın aleyhinde yazılacak olan rapor gerginliği git gide büyümektedir. Tüm bunlar olurken Deniz, Alp’ten öcünü almak için kurguladığı planı işletmekte başarılı olabilecek midir? Gözler Avlu 15. bölümde...

AVLU 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Cezaevinde tarafların netleştiği 14. bölümün ardından 15. bölümde yaşanacaklar heyecan içerisinde bekleniyor. Dizinin izleyicileri "Avlu 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunun cevabını arıyor. Ancak hemen belirtelim ki Avlu 15. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

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