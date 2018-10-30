Avlu dizisi, 18. yeni bölümü ile Perşembe akşamı Star TV ekranlarına gelecek. Deniz yine iş başında, cezaevinden çıkmak için planlar yapmaya başladı. Zerrin, cezaevinde mahkumlara yaptığı zulmün dozunu kaçırmıştır bu yüzden cezaevinde çok büyük bir isyanın temelleri atılmaktadır. İşte, Avlu dizisinin 18. yeni bölüm fragmanı ...

AVLU 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Deniz, Alp'in elinden kurtulabilecek mi?

AVLU SON BÖLÜM ÖZETİ

Avlu’da büyük huzursuzluk

Zerrin, Kudret’in güçlenmesine alttan alta yardım etmektedir. Naciye iyice köşeye sıkışmış halde çıkmazdadır. Diğer yanda da Zerrin, cezaevinde mahkumlara yaptığı zulmün dozunu kaçırmıştır bu yüzden cezaevinde çok büyük bir isyanın temelleri atılmaktadır. Bu isyandan kimler sağ çıkmayı başaracaktır?

AVLU OYUNCULARI

Demet Evgar (Deniz Demir), Ceren Moray (Azra Kaya), Nursel Köse (Kudret Öztürk), Nergis Öztürk (Zerrin), Kenan Ece (Murat Ünal), Teoman Kumbaracıbaş (Hakan Demir), Çağdaş Onur Öztürk (Oktay Boran), Onuryay Evrentan Atasalihi (Özlem Balaban), Şeyla Halis (Jale Şahin), Ayça Damgacı (Hasret Şengül), Denizcan Aktaş (Alp Öztürk), Tuğrul Tülek (Sinan), Simel Keçicioğlu (Derya), Selen Seyven (Heves)

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