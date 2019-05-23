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Avlu 43. son bölüm: Kudret, Zerrin'i vuracak mı? Avlu 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Avlu 43. son bölümü bu akşam ekranlara geldi. Avlu'da Zerrin'in yaptıkları birer birer ortaya çıktı. Sonunda Zerrin her şeyi Zeynep için yaptığını kabul etti. Beline silah koymayı başaran Kudret ise iktidarını ilan etti. Deniz ve Azra ise Zerrin'den kurtulmanın zaferini kutlarken, Kudret silahını Zerrin'e doğrulttu. İşte Avlu 44. yeni bölüm fragmanına dair detaylar ve 43. son bölüm özeti

Avlu

Avlu 44. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak konusu oldu. Avlu'da cezaevindeki isyan Azra ve Deniz'in istediği şekilde sona ermek üzereyken, Kudret'in ele geçirdiği silah her şeyi değiştirmek üzere. Zerrin'in yaptıkları birer birer ortaya çıktı. Sonunda Zerrin her şeyi Zeynep için yaptığını kabul etti. Beline silah koymayı başaran Kudret ise iktidarını ilan etti. Deniz ve Azra ise Zerrin'den kurtulmanın zaferini kutlarken, Kudret silahını Zerrin'e doğrulttu. Avlu 43. son bölüm özeti ve 44. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.

AVLU 44. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Avlu'nun yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak konusu oldu. Ancak dizinin 44. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AVLU 43. SON BÖLÜM ÖZETİ

Deniz ve Azra için geri sayım başlamıştır

Deniz ve Azra için geri sayım başlamıştır. İsyan, yetkililer tarafından verilen süre içinde bitirilmez ise ağır sonuçları olacağı kesindir. Cezaevinden duyulan silah sesleri büyük bir paniğe sebep olur.

Son anda yön değiştiren rüzgar kimleri savuracaktır?

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