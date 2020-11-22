Hafta sonu AVM'ler açık mı? Korona virüs ile mücadele kapsamında getirilen yeni tedbirler kapsamında Cumartesi ve Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı. Peki, bugün AVM'ler açık mı? Hafta sonu AVM'ler çalışıyor mu? İşte, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ve 81 ile gönderilen genelgede yer alan ve AVM çalışma gün ve saatleriyle ilgili detaylar...

HAFTA SONU AVM'LER ÇAIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre;

Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ila 20:00 arasında hizmet sunabilecekler. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel-al hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

Yani hafta sonu AVM'ler açık. Ancak AVM'ler saat 20.00'de kapanacak.