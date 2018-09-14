Avranches - Quevilly rakamlar

Fransa Ulusal Lig 1 heyecanı devam ediyor. Avranches, 14 Eylül 2018 Cuma günü Quevilly takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. 9 puanlı Avranches 8. sırada bulunuyor, Quevilly 8 puana sahip ve 10. sırada. Ev sahibi Avranches, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Quevilly, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 241. İddaa'da Avranches kazanır 2.20, berabere biter 2.80, Quevilly kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Avranches son haftadaki Sedan müsabasında 1-4 kazandı.

Quevilly ise Chambly karşılaşmasında 4-0 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Avranches, 2 gol attı ve 0 gol yedi.

Quevilly, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Quevilly, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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