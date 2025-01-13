Avrasya Tüneli geçiş ücretine zam 2025: Avrasya Tüneli otomobil, motosiklet, minibüs geçiş ücreti ne kadar oldu?
Köprü ve otoyol ücretlerinin ardından Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine de zam geldi. Gelen zammın ardından Avrasya Tüneli'nin tek yön geçiş ücreti yüzde 44 arttırılmış oldu. Yapılan zam, "Avrasya Tüneli otomobil, motosiklet, minibüs geçiş ücreti ne kadar oldu?" sorularını gündeme getirdi. İşte 2025 zamlı Avrasya Tüneli geçiş ücreti...
Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi. Böylece iki yakayı Marmara Denizi'nin altından birbirine bağlayan tünelden geçiş ücreti otomobil, motosiklet, minibüs gece ve gündüz tarifesi değişmiş oldu. Peki, Avrasya Tüneli otomobil, motosiklet, minibüs gece, gündüz geçiş ücreti ne kadar oldu? İşte detaylar...
AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİNE ZAM GELDİ!
Köprü ve otoyol ücretlerinin ardından Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam yapıldı.
Yeni açıklanan tarife ile birlikte Avrasya Tüneli'nin tek yön geçiş ücretleri yüzde 44 artırıldı.
Böylece iki yakayı Marmara Deniz'inin altından birbirine bağlayan tünelden geçiş otomobiller için 156 TL'den 225 TL'ye, minibüsler için 234 TL'den 337,50 TL'ye ve motosikletler için 60,8 TL'den 175 TL'ye çıkarıldı. Bu tutarlar Gündüz 05:00-23:59 saatleri arasında geçerli olacak.
AVRASYA TÜNELİ GÜNDÜZ VE GECE TARİFESİ
Yapılan zam ile tünelden motosiklet ile geçiş tam yüzde 187 oranında artmış oldu.
00:00-04:59 aralığını kapsayan Gece tarifesine göre ise tünelden otomobilden ile geçiş 112.5 TL, minibüs ise geçiş 168.75 TL ve motosiklet ile geçişte 87.5 TL olarak belirlendi.
KÖPRÜ VE OTOYOLLARDAN GEÇİŞTE ZAMLANDI
13 Ocak itibariyle otomobiller için yeni otoyol ve köprü geçiş ücretleri de, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri'nde 47 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 80 TL, Osman Gazi Köprüsü'nde 795 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde de 790 TL olarak belirlenmişti.