AVRASYA TÜNELİ GÜNDÜZ VE GECE TARİFESİ

Yapılan zam ile tünelden motosiklet ile geçiş tam yüzde 187 oranında artmış oldu.

00:00-04:59 aralığını kapsayan Gece tarifesine göre ise tünelden otomobilden ile geçiş 112.5 TL, minibüs ise geçiş 168.75 TL ve motosiklet ile geçişte 87.5 TL olarak belirlendi.