Avrasya Tüneli’nin işletmecisi Erdem Arıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı

İBB’ye yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen 4.dalga operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan, Avrasya Tüneli’nin işletmecilerinden ve Yapı Merkezi isimli firmanın Yönetim Kurulu Üyesi ve hissedarı Erdem Arıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı.

“TEK MALVARLIĞI MOTOSİKLETİ”

Erdem Arıoğlu ifadesinde, İstanbul Teknik Üniversitesi inşaat mühendisliği bölümünü okuduğunu, Amerika’da California üniversitesinde öğrenim gördüğünü belirterek, “Yapı Merkezi isimli firmanın yönetim kurulu üyesiyim ve hissedarım. 2017 yılından beri ağırlıklı olarak Doğu Afrika’da Tanzanya, Uganda ve Kenya’da bulunmaktayım.” dedi. Arıoğlu üzerine kayıtlı tek malvarlığının bir adet motosiklet olduğunu söyledi.

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“İKİ İHALEYİ DE KAYBETTİK”

Erdem Arıoğlu’na İBB tarafından gerçekleştirilen ihalelere katılıp katılmadığı soruldu. Arıoğlu, Yapı Merkezi İnşaat olarak toplam 2 ihaleye katıldıklarını belirterek, “Ben sadece listesel olarak gördüm, bu ihale süreçlerine fiziki olarak katılmadım. Her 2 ihaleyi de kaybettiğimizi biliyorum.” dedi.

KİRAZLI-HALKALI METRO İHALESİ SORULDU

Erdem Arıoğlu’nun ifade tutanağında tanık Ogün Kuzu’nun ifadesine yer verildi. Tanık Kuzu ifadesinde, Kirazlı- Halkalı metro istasyonu ile ilgili usulsüz bir ihale düzenleneceğini ihbar ettiğini iddia ederek, “Bu ihbarımız doğrultusunda, ertesi gün düzenlenen ihale, ihbar ettiğimiz şekilde sonuçlandı. Söz konu ihale pazarlık usulü ile yapıldı, önceden belirlenmiş olan firmalar davet edildi. İhaleye teklif veren firmaların yeterlilikleri de bulunmamaktaydı. İhale bedeli önceden belirlenerek bu firmalara servis edildi.” dedi.

Erdem Arıoğlu’na, “Yapı Merkezi firmasının ihaleye katılım yeterliliğinin bulunmadığı halde, SGK borcu bulunmasına rağmen, 'SGK Borcum Yoktur' şeklinde yalan beyanda bulunarak, ihale dışı bırakılması gerekirken ihaleye katılmasına göz yumulduğu” şeklindeki iddialar soruldu. “YURT DIŞINDA ÇALIŞIYORDUM, İHALELERİ BİLMİYORUM” Arıoğlu, tanık ifadesinde geçen iddiaların soyut iddialar olduğunu belirterek, “Ben yurt dışındaki iş yüküm nedeniyle Türkiye’deki ihalelerin detayları ile ilgili bir bilgi sahibi değilim. Bildiğim kadarıyla Yapı Merkezi her zaman SGK konusunda dikkatlidir. Kanuna aykırı bir işlem yapmaz. Muhtemelen, ihale konusu işin gerektirdiği teknik yeterlilik, Yapı Merkezi tarafından fazlası ile sağlanıyor olmalıdır. Zira Yapı Merkezi Türkiye’nin en eski ve en köklü toplu taşıma ve raylı sistem inşaat şirketidir. Dünya sıralamasında dahi her yıl ilk 10’a girmektedir.” diye cevap verdi. “FİRMAMIZ MİLLİ VE YERLİ, MENFAATLERİMİZ ZARAR GÖRMEKTEDİR” Arıoğlu ifadesinin devamında şunları söyledi: “Adımın dahi geçmediği bu süreçlerle ilgili herhangi bir faaliyetim, katkım hatta detaylı bilgim dahi bulunmamaktadır. Yapı Merkezi isimli firma babamızdan kalma Türkiye’nin uluslararası inşaat hizmetleri sektöründe en büyük ve bilinen markalardan biridir. Bugüne kadar özellikle Afrika’da Türk bayrağını en çok ve yüksek miktarlarda başarıyla dalgalandıran bir şirkettir. Milli ve yerli olan firmamız bu suçlama isnadına konu edildiği için hem kendi imajı hem ülkemiz ekonomisi ve milli menfaatlerimiz zarar görmektedir. Uluslararası rekabetin ne denli zor şartla olduğu düşünüldüğünde her türlü kurallara uygun olan şirketimizin bu türlü suçlamaya konu yapılmasını uygun bulmuyorum. Bu konuda hassasiyet duyulmasını temenni ediyorum.”