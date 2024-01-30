Avril Lavigne'ın yeni aşkı
2000'li yılların ilk dönemlerinde müzik dünyasında fırtınalar estiren Avril Lavigne, yeni bir aşka yelken açtı. Lavigne, meslektaşı Nate Smith ile aşk yaşıyor
'Complicated' ve 'Sk8er Boi' şarkılarıyla henüz daha 18 yaşındayken büyük bir şöhret yakalayan Avril Lavigne, yeni sevgilisiyle görüntülendi.
2022'de nişanlandığı ABD'li şarkıcı Mod Sun'dan ayrıldıktan sonra kısa bir süre de rapçi Tyga ile aşk yaşayan şarkıcının yeni sevgilisi de müzisyen.
Avril Lavigne'in, meslektaşı Nate Smith ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Çiftin birlikteliği de Batı Hollywood'da belgelendi.