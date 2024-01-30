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        Haberler Dünyadan Avril Lavigne'ın yeni aşkı - Magazin haberleri

        Avril Lavigne'ın yeni aşkı

        2000'li yılların ilk dönemlerinde müzik dünyasında fırtınalar estiren Avril Lavigne, yeni bir aşka yelken açtı. Lavigne, meslektaşı Nate Smith ile aşk yaşıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2024 - 17:47 Güncelleme: 30.01.2024 - 17:47
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        'Complicated' ve 'Sk8er Boi' şarkılarıyla henüz daha 18 yaşındayken büyük bir şöhret yakalayan Avril Lavigne, yeni sevgilisiyle görüntülendi.

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        2022'de nişanlandığı ABD'li şarkıcı Mod Sun'dan ayrıldıktan sonra kısa bir süre de rapçi Tyga ile aşk yaşayan şarkıcının yeni sevgilisi de müzisyen.

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        Avril Lavigne'in, meslektaşı Nate Smith ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Çiftin birlikteliği de Batı Hollywood'da belgelendi.

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        Bir mekândan çıkan ikili, gazetecilere görüntü vermemek için uğraşsa da başarılı olamadı.

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        Hızlıca otomobillerine geçen âşıklar, patlayan flaşlar karşısında elleriyle yüzlerini kapattı.

        #Avril Lavigne
        #Nate Smith
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