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HaberlerDünya

Avrupa Birliği'nden Doğu Akdeniz hamlesi

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Son dakika... Reuters haber ajansı, Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleriyle ilgili olarak atacağı adımları içeren taslak bildiriyi yayınladı

Avrupa Birliği

Avrupa Birliği, Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışmaları nedeniyle Türkiye ile sürdürülen hava taşımacılığı anlaşması görüşmelerini durdurma ve üst düzey diyaloğu erteleme kararı aldı.

Ayrıca Avrupa Birliği, Türkiye'ye verilen katılım öncesi yardımları 2020 itibariyle kesme karaı aldı. Ayrıca Avrupa Yatırım Bankası'na Türkiye'ye verilen kredileri tekrar gözden geçirme çağrısı yapıldı. AB'nin taslak bildirisinde, Türkiye'nin sondaj faaliyetleri devam ederse daha katı tedbirler alınacağı ifade edildi.

Taslak bildiri bugün Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçilerinin katılacağı toplantıda masaya yatırılacak, ardından Pazartesi günü AB Dışişleri Bakanlarının toplantısında kabul edilmesi durumunda uygulamaya konulacak.

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