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Haberler Otomobil Avrupa'da benzinli ve dizel otomobillere yasak kararı
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Avrupa Parlamentosu'ndan otomobillerde sıfır emisyona geçiş kararı

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yeni benzinli ve dizel otomobillerin satışlarının 2035'ten itibaren yasaklanmasını onayladı. Böylece, AB ülkelerinde söz konusu tarihten itibaren benzinli ve dizel de dahil içten yanmalı motora sahip yeni otomobil satışı yapılamayacak

Avrupa'da benzinli ve dizel otomobillere yasak kararı
AA

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda, otomobillere ve hafif ticari taşıtlara yeni karbon emisyon standartları getirecek düzenleme oylandı.

Avrupa Birliği'nin (AB) iklim hedefiyle uyumlu olarak yeni otomobillere yönelik katı karbon emisyon standartları getiren yasa, 340 "evet", 279 "hayır" ve 21 "çekimser" oyla kabul edildi.

Buna göre, AB üyesi ülkelerde 2035'ten itibaren satılacak yeni bütün otomobil ve hafif ticari araçların sıfır emisyonlu olması gerekecek.

Otomobil üreticileri, 2035'e kadar karbon emisyonlarını yüzde 100 azaltacak. Böylece, AB ülkelerinde söz konusu tarihten itibaren benzinli ve dizel de dahil içten yanmalı motora sahip yeni otomobil satışı yapılamayacak.

2030 yılı emisyon düşürme hedefi otomobiller için yüzde 55, kamyonetler için de yüzde 50 olacak.

Bir aracın bütün kullanım ömrü boyunca salacağı karbon emisyonlarını değerlendirmek için yeni metodoloji geliştirilecek. Emisyon sınır değerlerinin gerçek kullanımdaki emisyonlarla uyumlu hale getirilmesi sağlanacak.

Düzenleme, bu aşamadan sonra AB Konseyi tarafından resmen onaylanmasının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Söz konusu düzenleme, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın bir parçası olan ve emisyonları 2030'a kadar en az yüzde 55 azaltmayı hedefleyen "55'e Uyum" paketinde yer alan teklifler arasında yer alıyordu.

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