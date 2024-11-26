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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Avrupa'da hakemler belli oldu - Futbol Haberleri

        Avrupa'da hakemler belli oldu

        Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in oynayacağı maçları yönetecek hakemler belli oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 12:40 Güncelleme: 26.11.2024 - 12:40
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        Avrupa'da hakemler belli oldu
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        UEFA Avrupa Ligi’nin 5’inci haftasında 28 Kasım Perşembe günü oynanacak AZ Alkmaar – Galatasaray, Beşiktaş – Maccabi Tel Aviv ile Slavia Prag – Fenerbahçe karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Sarı-kırmızılıların deplasmanda Hollanda ekibiyle oynayacağı maçta Roman hakem Horatio Fesnic yönetecek. Fesnic’in yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Valentin Avram ve Alexandru Cerei üstlenecek. Siyah-beyazlıların Macaristan’da İsrail temsilcisiyle yapacağı karşılaşmada İtalyan hakem Simone Sozza düdük çalacak. Sozza’nın yardımcılıklarını vatandaşları Alberto Tegoni ile Giovanni Baccini yapacak. Slavia Prag ile deplasmanda karşılaşacak sarı-lacivertlilerin maçını ise Almanya Federasyonundan Sascha Stegemann yönetecek. Stegemann’ın yardımcılıklarını aynı federasyondan Marco Achmüller ile Christof Günsch üstlenecek.

        BAŞAKŞEHİR – PETROCUB MAÇINA KOSOVALI HAKEM

        Kulüpler bazında Avrupa’nın 3 numaralı kupasında Başakşehir, evinde Moldova ekibi Petrocub’ı ağırlayacak. Yarın 18.30’da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi Kosova Futbol Federasyonundan Genc Nuza yönetecek. Nuza’nın yardımcılıklarını yine aynı federasyondan olan Fatlum Berisha ile Bujar Selimaj üstlenecek.

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