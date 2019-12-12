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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup maçlarının sona ermesinin ardından Galatasaray, Avrupa kupalarına veda etti. Sarı-kırmızılılar, A Grubu’nda Fransa’dan Paris Saint-Germain, İspanya’dan Real Madrid ve Belçika’dan Club Brugge ile mücadele etti. Gruplara deplasmandaki Brugge beraberliği ile iyi başlayan Cimbom’da diğer müsabakalar istediği gibi gitmedi. Sarı-kırmızılılar, daha sonra evinde PSG'ye ve Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu. İspanya deplasmanında Madrid'e 6-0 mağlup olan Aslan, grubun 5. müsabakasında Club Brugge ile 1-1 berabere kalırken, son maçta da deplasmanda Paris Saint-Germain'e 5-0 yenildi.

Grupta oynadığı 6 karşılaşmada galibiyet elde edemeyen Galatasaray, 2 kez berabere kalırken, 4 kez de rakiplerine mağlup oldu. Rakip fileleri 1 kez havalandırabilen sarı-kırmızılılar kalesinde ise 14 gole engel olamadı.

GALİBİYET HASRETİ 13 MAÇA ÇIKTI

Avrupa kupalarına erken veda eden Galatasaray, Avrupa’daki son galibiyeti geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında almış ve sahasındaki karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup etmişti. Aslan bu müsabakanın ardından 11 Şampiyonlar Ligi, 2 de Avrupa Ligi maçından galip ayrılamadı (9 mağlubiyet, 4 beraberlik).

DEPLASMANDA 20 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasman galibiyetine hasret. Sarı-kırmızılılar, Avrupa’da son olarak 2012-2013 sezonu Şampiyonlar Ligi 2. Turu’nda Almanya ekibi Schalke 04’ü 3-2 mağlup etmişti. Bu maçın ardından dış sahada çıktığı 20 müsabakada 16 kez yenilirken, 4 kez beraberlik aldı.

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmandaki son golünü ise Lazio ile oynadığı maçta kaydetti. UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 25 Şubat 2016 tarihinde İtalya’da 3-1 mağlup olunan müsabakada Yasin Öztekin rakip fileleri havalandırmıştı. Bu karşılaşmanın ardından Avrupa’da oynadıkları 8 deplasman müsabakasında gol sevinci yaşayamadı.

EN KÖTÜ İKİNCİ DÖNEMİNİ TEKRARLADI

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 16. kez mücadele eden Galatasaray, en kötü performanslarından birini sergiledi. Sarı-kırmızılılar, topladığı 2 puanla gruplarda en az puan topladığı ikinci dönemini yaşadı. Cimbom 2014-2015 sezonunda grupları 1 puanla tamamlayarak en kötü sezonunu yaşamıştı. Aslan, Şampiyonlar Ligi gruplarında tarihinde ilk kez yer aldığı 1993-1994 sezonunda da 2 beraberlik alarak 2 puan toplamıştı.

EN FAZLA GOL YEDİĞİ İKİNCİ DÖNEMİ YİNELEDİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Lig ilk tur gruplarında kalesinde en çok golü 2014-2015 sezonunda görmüş, kalesini 19 gole kapatamamıştı. Sarı-kırmızılılar bu sezon ki savunma performansıyla 2013-2014 sezonunu tekrarladı. Bu sezon 14 gole yiyen Galatasaray en kötü ikinci savunma istatistiğini yineledi.

EN AZ GOL ATAN TAKIM

Bu sezon hücumda sıkıntılar yaşayan ve gol yollarında etkili olamayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde de bunu sürdürdü. Grupları 1 gol ile tamamlayan sarı-kırmızılılar, ilk tur grup maçlarında en az gol attığı 1993-1994 sezonunu da tekrarlamış oldu. Aslanın bu sezon tek golünü Adem Büyük Club Brugge karşısında kaydetti.

Cimbom ayrıca bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında en az gol sevinci yaşayan ekip oldu.

Galatasaray 48 şutla rakip kaleye en az şut çeken, 9 ile rakip kaleye en az şut isabet ettiren takım olurken, kalesinde yediği 14 golle de en çok gol yiyen beşinci takım oldu. Sarı-kırmızılılar bunun yanı sıra 1 gol ile turnuvanın en az gol atan takımı olarak hücumda büyük sıkıntı çekti. Galatasaray´ın turnuvadaki tek golü A Grubu 5´nci haftasında sahasında Club Brugge ile oynadığı maçta Adem Büyük´ten geldi.

100. GALİBİYET GELEMEDİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 285 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 99 kez sahadan galip ayrılırken, 111 defa da rakiplerine mağlup oldu. 75 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan 285 maçta Cimbom, rakip fileleri 377 kez havalandırırken, kalesinde ise 428 gol gördü.

Geçtiğimiz sezon Lokomotiv Moskova’yı mağlup ederek Avrupa’daki 99. galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, bu maçtan beri 100. galibiyetini arıyor.

TERİM'İN DÖRDÜNCÜ DÖNEMİNDE AVRUPA'DA KÖTÜ PERFORMANS

Galatasaray´da 21 Aralık 2017 tarihinde sarı-kırmızılıların başındaki 4´üncü dönemine başlayan teknik direktör Fatih Terim, takımın başında Avrupa kupalarında başarısız bir grafik çiziyor. 2000 yılında Galatasaray´ın başında Türkiye´ye futbolda ilk ve tek Avrupa kupası olan UEFA Kupası´nı kazandıran Fatih Terim, sarı-kırmızılıların başında Avrupa kupalarındaki en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Sarı-kırmızılılar ile Süper Lig´de son iki sezonda şampiyonluğu elde eden 66 yaşındaki teknik adam, Avrupa kupalarında ise takımı ile istediği başarıyı elde edemiyor. Terim´in 4´üncü döneminde Galatasaray çıktığı 14 Avrupa kupası maçında 1 galibiyet alabilirken, rakiplerine 9 kez mağlup oldu ve 4 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi´nde geçtiğimiz sezon D Grubu´nda Portekiz´in Porto, Almanya´nın Schalke 04 ve Rusya´nın Lokomotiv Moskova takımları ile mücadele eden Terim´in Galatasaray´ı grubunu 6 maç sonunda 4 puanla üçüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi´nin yolunu tutmuştu. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz´in Benfica takımı ile eşleşmiş ve rakibine 1-2 ve 0-0´lık skorlar sonucunda elenerek Avrupa kupalarına veda etmişti. Galatasaray, bu karşılaşmalarda rakip kaleye 6 gol gönderirken, kalesinde ise 10 gol görmüştü.

Sarı-kırmızılılar Fatih Terim yönetiminde bu sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi´nde A Grubu´nda İspanya´nın Real Madrid, Fransa´nın Paris Saint-Germain ve Belçika´nın Club Brugge takımları ile mücadele etti. Oldukça kötü bir grup performansı sergileyen Terim´in Galatasaray´ı attığı 1 gol ve topladığı 2 puanla ile grubunda son sırayı alarak Avrupa kupalarına veda etti.