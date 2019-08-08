Tanınmış Çek yazar Franz Kafka'nın yazılarını bir araya getirmek için verilen 11 yıllık "Kafkaesk" savaşı, son parçanın da İsrail'e varmasıyla son buldu.

Yıllar süren uluslararası araştırmaların sonunda İsrail Ulusal Kütüphanesi belgeleri ortaya çıkardı.

1920'lerde Franz Kafka, yazılarını ölümünden sonra yakması için güvendiği arkadaşı Max Brod'a bırakmıştı. Ancak Brod, Kafka'nın isteğini reddetti ve Kafka'nın yazılarını yakmak yerine yayımladı. Daha sonra Brod kendi isteğiyle Kafka'nın yazılarını İsrail Ulusal Kütüphanesi'ne bıraktı. Ancak Brod'un 1968'de ölümünden sonra Kafka'nın yazıları ortadan kayboldu. Daha sonra Almanya'dan İsviçre'ye ve İsrail'deki banka kasalarına kadar geniş çaplı bir araştırma başladı.

İsrail Ulusal Kütüphane sözcüsü Vered Lion-Yerushalmi'nin de dediği gibi, kayıp yazıları arama hikayesi kendi içinde "Kafkaesk" bir durumdu.

Kafkaesk, Franz Kafka tarafından geliştirilen ve Kafka'nın roman ve hikayelerindeki gerçeklikten kopma ve uzaklaşma durumu, aynı zamanda tehdit edici veya korkutucu anlamlarına gelen bir sıfattır.

Son bulunan parça İsrail'e gelmeden önce, yıllardır İsviçre'nin Zürih şehrindeki UBS bankasının genel merkezinde yer alan bir kasanın içinde bulunmakta olduğu anlaşıldı.

Bulunan yazılar, Kafka'nın İbranice deneme yaptığı bir not defterini, 'Taşrada Düğün Hazırlıkları' adlı öyküye ait üç farklı taslağı ve yüzlerce kişisel mektubu, çizimleri ve günlükleri içermektedir.

Ulusal Kütüphane'nin dediğine göre, bulunan yazılar internet üzerinden yayınlanacak.

YAKILMASI İÇİN VERİLEN ŞAHESERLER

Franz Kafka, 20'nci yüzyılın en iyi yazarları arasında görülür. Günümüze ulaşan bütün eserleri; Dava, Dönüşüm, Şato dahil edebi Şaheserler olarak kabul edilmektedir. Ancak yakın arkadaşı Max Brod olmasaydı, Franz Kafka bir karanlığa gömülmüş ve dünya onu hiç tanımamış olabilirdi.

ARKADAŞINDAN YAZILARINI YAKMASINI İSTEMİŞTİ

Franz Kafka Avusturya'da bir sanatoryumda tüberkülozdan acı çektiği sırada yakın arkadaşı Max Brod'u yanına çağırır ve yazdığı her şeyi yok etmesini ister. Fakat Brod, Kafka'nın isteğini reddeder ve yazıların hepsini saklar.

Yaklaşık on beş yıl sonra, kendisi de aynı zamanda yazar olan Brod, Naziler tarafından işgal edilen Çekoslovakya'yı terk etmek zorunda bırakılır ve İsrail Tel Aviv'e gider. Kafka'nın yazılarını da beraberinde İsrail'e götüren Brod, arkadaşının adının tarihe geçmesi için Kafka'nın yazılarını yayımlar.

AVRUPA'YA SAÇILAN KAĞITLAR

29 sene sonra Brod'un kendi ölümünden sonra, İsrail Ulusal Kütüphanesi sözcüsü Vered Lion-Yerushalmi'nin dediği gibi böylece Kafkaesk hikaye başlar.

Brod sahip olduğu bütün yazıları sekreteri Esther Hoffe'ye bırakır ve Kafka'nın yazılarını İsrail Ulusal Kütüphanesi'ne kesinlikle ulaştırması söyler. Ancak, Esther Hoffe 2007'deki ölümüne kadar Kafka'nın bazı yazılarını Tel Aviv'deki apartmanında, bazılarını ise İsrail ve İsviçre'deki banka kasalarında muhafaza eder. 1988 yılında, Esther Hoffe Dava'nın el yazmasını 2 milyon dolara sattı.

Hoffe'nin ölümünden sonra, İsrail Ulusal Kütüphanesi Hoffe'nin kızlarına giderek Brod'un vasiyetini yerine getirmek istediklerini ve var olan el yazmalarını kütüphaneye teslim etmelerini istediler. Fakat, kütüphanenin isteği reddedildi ve devam eden yıllarda yasal süreç başladı.

Yıllar süren dava sonucunda, İsrail Yüce Divanı İsrail Ulusal Kütüphanesi'nin haklı olduğunu ve Hoffe'nin kızlarının Kafka'nın yazılarını teslim etmesini emretti. Sonra aramalar başladı.

SATILDI, KAYBOLDU, KEDİLER TARAFINDAN ÇİZİLDİ!

İsrail Yüce Divanın kararından sonra, Kafka'nın yazılarının olduğu İsrail'deki banka kasaları açıldı ve Esther Hoffe'nin Tel Aviv'deki apartmanı detaylıca araştırıldı. Fakat apartmanı araştırmaya gittiklerinde, apartmanın kediler tarafından ele geçirildiğini ve bazı yazıların kullanılmayan bir buzdolabında tutulduğu öğrenildi.

İsrail Ulusal Kütüphanesi'nde beşeri bilimler sorumlusu Stefan Litt, bu sene İngiliz gazetesi The Telegraph'a yaptığı açıklamada, kedilerin Kafka'nın bazı dokümanlarını çizdiğini, bazılarına ise tuvaletlerini yaptıklarını söyledi.

2013 yılında, Brod'un yayınlanmamış bazı eserlerine sahip olduğunu iddia eden iki İsrailli Marbach'taki küçük bir şehirdeki Alman Edebi Arşivleri'ne geldi. Alman polisinin incelemelerinden ve Ocak ayında yapılan duruşmadan sonra, yazılar İsrail'e geri gönderildi.

Beşinci ve son parça Mayıs ayında İsviçre'de gerçekleşen duruşmadan sonra ortaya çıktı.

İsrail Ulusal Kütüphane beşeri bilimler sorumlusu Stefan Litt, UBS'nin işbirliğinden dolayı çok memnun olduğunu söyledi.

"Max Brod olmasaydı, Kafka'nın gerçekten kim olduğunu bilemezdik."