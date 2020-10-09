AA

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 5 bin 372 yeni vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 5 bin 372 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece günlük vaka artışı, salgının ülkeyi ciddi şekilde etkilediği mart sonundaki seviyelere geri döndü.

Ülkede, dün 4 bin 458, 7 Ekim’de 3 bin 678, 6 Ekim’de 2 bin 677 yeni vaka tespit edilmişti.

Salgının başladığı 21 Şubat’tan bu yana virüs kapan kişi sayısı, toplam 343 bin 770'e yükseldi. Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 70 bin 110'a yükselirken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 387'ye çıktı. Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 28 artarak, 36 bin 111'e ulaştı.

İyileşenlerin sayısı ise 1186 artarak, 237 bin 549'a yükseldi.

"1,5 AY İÇİNDE GEREKLİ MÜDAHALELERE ÖNCEDEN HAZIRLANMAMIZ GEREKİYOR"

Günlük bazda son haftalarda en çok vaka artışının kaydedildiği Campania Bölgesi'nin Başkanı Vincenzo De Luca, bölgelerinde bugün 700'ü aşkın yeni vaka olduğunu belirterek, "Bunların yüzde 90 ile yüzde 95'i belirti göstermiyor. Bugün durum kontrol altında ama 1,5 ay içinde gerekli müdahalelere önceden hazırlanmamız gerekiyor. Gereken her türlü karar alınacak. Bunlar rahatımıza uygun kararlar değil, ailelerimizi korumak için gerekli olanlar." ifadelerini kullandı.

İyileşen sayısı ile vaka sayısındaki dengenin önemine işaret eden De Luca, "Amaç, bu iki veri arasında dengeye sahip olmak. Eğer, bir günde 1000 yeni vaka, 200 iyileşen olursa o zaman bu sıkı karantinaya girilmesi anlamına gelir." değerlendirmesinde bulundu.

FRANSA'DA SON 24 SAATTE 20 BİNİ AŞKIN VAKA

Fransa'da son 24 saatte 20 bin 330 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle salgının başından bu yana görülen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 109 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 32 bin 630'A ulaştı.

Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 20 bin 330 artışla 691 bin 977'ye yükseldi. Bu rakam, salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Salgının seyrinin kötüleşmeye devam ettiği ülkede, son olarak 7 Ekim'de kayıtlara geçen 17 bin 540 vakayla salgının başlangıcından bu yana ki en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.

MACRON'DAN "DAHA FAZLA KISITLAMA" AÇIKLAMASI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron virüsün ülkede birkaç haftadır daha hızlı şekilde yayıldığını ifade ederek, "Salgına karşı daha fazla kısıtlayıcı tedbir alınmalı." demişti.

Macron, Kovid-19'la mücadelede, stratejilerden birinin de Fransızların sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini sağlamak olduğunu belirtti.

ALMANYA'DA VAKA ARTIŞI GÖRÜLEN BÜYÜKŞEHİRLERDE KISITLAMA

Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının artış gösterdiği büyükşehirlerde, salgının yayılmasını önlemek için tedbirler sıkılaştırılacak.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 11 büyükşehrin belediye başkanlarıyla Kovid-19 salgınına ilişkin önlemlerin değerlendirildiği toplantının ardından başkent Berlin'de basın toplantısı düzenledi.

Merkel, belediye başkanlarıyla çok kapsamlı ve önemli bir görüşme yaptığını belirterek, toplantıda, son 7 günde 100 bin kişide 50'den fazla yeni vaka görülen şehirlerde tedbirlerin sıkılaştırılmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Yeni vakaların söz konusu sınırı aştığı şehirlerde, sosyal mesafeye uyulması mümkün olmayan kamusal alanlarda maske takma zorunluğunun getirilmesi, restoran ve lokantaların belirli saatlerde kapatılması ve alkol satışının kısıtlanması gibi tedbirlerin alınacağını aktaran Merkel, kamusal alanda temas kısıtlamasının da getirilebileceğini kaydetti.

Merkel, düğün ve nişan gibi özel eğlence ve etkinliklere katılım sayılarında da daha fazla kısıtlanma getirilmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

Salgınla mücadelede yerel sağlık dairelerine daha fazla destek verileceğini belirten Merkel, belediye başkanlarıyla 2 hafta sonra yeniden toplanarak alınan bu tedbirlerin başarılı olup olmadığının değerlendirileceğini aktardı.

İNGİLTERE'DE BİR GÜNDE 18 BİNE YAKIN VAKA

İngiltere'de dün açıklanan verilerde, son 24 saatte 17 bin 540 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle salgının başından bu yana bu en yüksek günlük sayıya ulaşıldığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 77 artarak 45 bin 592 oldu.

Ülkede 17 bin 540 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı ise 561 bin 815'e yükseldi.

Son 24 saatte 254 bin 579 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 24 milyon 337 bin 590 oldu.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 3 bin 412 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü, bunlardan 442'sinin yoğun bakımda yattığı açıklanmıştı.