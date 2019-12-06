Avrupa'da yılın ödülüne aday

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Troya Müzesi'nin Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri 2020'de finale kaldığını açıkladı. Avrupa Yılın Müzesi 2020 ödülü eşsiz atmosferi, sunumlarıyla ziyaretçilerini etkileyen, eğitim ve sosyal alanlarda sorumluluk üstlenen ve kalite standartlarını geliştiren müzelere veriliyor. Ersoy, eşsiz atmosferi, sunumlarıyla ziyaretçilerini etkileyen, eğitim ve sosyal alanlarda sorumluluk üstlenen ve kalite standartlarını geliştiren müzelere verilen ödüllerde finale ulaşan Troya Müzesi'nin bu başarısından dolayı müzede emeği geçenleri kutladı.

Mehmet Nuri Ersoy, "Dünyanın en önemli çağdaş arkeoloji müzelerinden Troya Müzesi Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri 2020'de finale kaldı. Çok sayıda müze arasından aday gösterilen müzeyi ülkemize kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğanbaşta olmak üzere, müzede emeği olan herkesi kutluyorum" dedi.

Avrupa Yılın Müzesi 2020 ödülünü kazanacak olan müze 29 Nisan - 2 Mayıs 2020 tarihleri arasında Birleşik Krallık Cardiff Amgueddfa Cymru'daki Wales Ulusal Müzesi'nde düzenlenecek Avrupa Müze Forumu Yıllık Konferansı'nın son gününde törenle açıklanacak. Avrupa Müze Forumu'nun ana ödülü olarak kabul gören Avrupa Yılın Müzesi Ödülü'nü daha önce Türkiye adına 1997'de Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi kazanmıştı. Troya Müzesi 2013'te Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen yarışma sonucu belirlenen proje kapsamında yapılmaya başlanmış, resmi açılışı 18 Mart 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmıştı.