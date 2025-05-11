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        Haberler Bilgi Spor Avrupa FIBA Şampiyonlar Ligi Finali: Galatasaray- Unicaja Malaga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Galatasaray- Unicaja Malaga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finalinde İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife'yi 90-80 yenerek finale yükseldi. Öte yandan sarı-kırmızılıların finaldeki rakibi başka bir İspanyol ekibi Unicaja Malaga oldu. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmanın detayları araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Galatasaray- Unicaja Malaga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2025 - 14:25 Güncelleme: 11.05.2025 - 14:25
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        Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Dörtlü Final'de yer alan La Laguna Tenerife ve Unicaja Malaga'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki yenilmezlik serilerine son verdi. Galatasaray, ilk olarak Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezonu şampiyon tamamlayan Unicaja Malaga'yı son 16 turunda konuk ettiği maçta 86-84 yenerek rakibinin 18 maç üst üste kazandığı seriyi bitirdi. Peki, Galatasaray- Unicaja Malaga finali ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

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        GALATASARAY- UNİCAJA MALAGA MAÇI NE ZAMAN?

        Galatasaray- Unicaja Malaga ile FIBA Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya geliyor.

        Zorlu final müsabakası 11 Mayıs Pazar (bu akşam) 20.00'de oynanacak.

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        GALATASARAY- UNİCAJA MALAGA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Mücadele TRT Spor, TİVİBU Spor ve tabii platformundan canlı yayınlanacak.

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        Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Avrupa'daki ikinci kupası için sahaya çıkacak.

        Galatasaray, 2015-2016 sezonunda başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki ULEB Avrupa Kupası finalinde Fransız ekibi Strasbourg'la karşılaştı.

        CİMBOM'UN HEDEFİ AVRUPA'DA İKİNCİ KUPA!

        Sarı-kırmızlı ekip, ilk maçı 66-62 kaybetmesine rağmen rövanşta rakibini 78-67 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

        "Cimbom", Unicaja Malaga ile oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılması halinde erkek basketbol branşındaki ikinci kupasını müzesine götürecek.

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