Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Dörtlü Final'de yer alan La Laguna Tenerife ve Unicaja Malaga'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki yenilmezlik serilerine son verdi. Galatasaray, ilk olarak Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezonu şampiyon tamamlayan Unicaja Malaga'yı son 16 turunda konuk ettiği maçta 86-84 yenerek rakibinin 18 maç üst üste kazandığı seriyi bitirdi. Peki, Galatasaray- Unicaja Malaga finali ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...