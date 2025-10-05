Habertürk
        Avrupa Golbol Şampiyonası'nda Türkiye finale yükseldi

        Avrupa Golbol Şampiyonası'nda Türkiye finale yükseldi

        Avrupa Golbol Şampiyonası'nda Türkiye, hem erkeklerde hem de kadınlarda finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 00:25 Güncelleme: 05.10.2025 - 00:25
        Avrupa Golbol Şampiyonası'nda Türkiye finalde!
        Finlandiya'da düzenlenen 2025 IBSA Avrupa Golbol Şampiyonası'nda Türkiye, hem kadınlarda hem de erkeklerde adını finale yazdırdı.

        Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre Lahti kentindeki organizasyonda kadın milli takımı, çeyrek finalde Fransa'yı 9-1, yarı finalde ise Finlandiya'yı 5-1 mağlup ederek finale yükseldi.

        Erkek milli takımı da çeyrek finalde Karadağ'ı 12-5, yarı finalde ise Almanya'yı 9-7 yenerek finale çıktı.

        Erkek milli takımı, 5 Ekim'de TSİ 16.30'da Ukrayna, kadın milli takımı da TSİ 18.00'de İsrail ile finalde karşılaşacak.

