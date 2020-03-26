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Avrupa Hentbol Federasyonu'ndan takvim değişikliği

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF),yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle yarışma takviminde gerçekleştirilmesi öngörülen zorunlu değişikliklerle ilgili taslak bir çalışma yaptı

Avrupa Hentbol Federasyonu

Türkiye Hentbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, EHF'nin takvim değişikliğine yönelik gerçekleştirdiği taslak çalışma hakkında bilgi verildi.

Buna göre, nisan ve mayıs aylarındaki milli takım ve kulüp müsabakaları dahil tüm yarışmalar ertelendi.

Türkiye'nin, 2020 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda (25-29 Mart),Fransa (27 Mayıs) ve Hırvatistan (31 Mayıs) ile yapacağı müsabakaların 3-7 Haziran tarihlerinde tek bir merkezde turnuva olarak oynatılması öngörülüyor. Bununla ilgili son teyit yeni gelişmelere göre EHF tarafından 15 Mayıs'a kadar verilecek. Teyit edilmesi durumunda her gruptan bir ülkenin organizasyonu üstlenmesi istenecek.

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın, 2021 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde Rusya ile oynayacağı birinci ve ikinci play-off müsabakalarının tarihleri 17/18 - 20/21 Haziran ile 01/02 - 04/05 Temmuz olarak planlanıyor. Bununla ilgili son karar da yeni gelişmelere göre EHF tarafından en son 29 Mayıs tarihine kadar verilecek.

Letonya'da 3-12 Temmuz 2020 tarihlerinde düzenlenecek 20 Yaş Erkekler Avrupa Şampiyonası'nın (II. Klasman),ağustos ayına kaydırılması öngörülüyor. Kesin tarih daha sonra EHF tarafından açıklanacak.

3-5 Temmuz tarihlerinde Gürcistan'ın Batum kentinde gerçekleştirilecek 2021 Avrupa Plaj Şampiyonaları Eleme Turnuvası ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, erteleme durumuyla ilgili EHF'den bilgi talep edildi.

EHF'nin taslak olarak belirlediği takvim değişikliği, yeni gelişmelere göre güncellenebilecek.

 

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