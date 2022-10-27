Kızılyıldız Trabzonspor maçı için geri sayım başlamış durumda. Bu yıl ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile beraber temsil eden bordo mavililer, Sırbistan'da Kızılyıldız karşısında 3 puan hedefliyor. İşte, zorlu maçla ilgili bilgiler...