        Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!

        Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında heyecan oynanan 9 maçla devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 23:59 Güncelleme: 28.11.2025 - 00:42
        Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!
        UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 9 maç yapıldı.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 5. hafta mücadelesi, TSİ 20.45 seansında oynanan 9 karşılaşmayla başladı.

        Fenerbahçe, sahasında Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 8 yaptı.

        Roma, milli oyuncu Zeki Çelik'in forma giydiği mücadelede Midtjylland'ı 2-1 yendi. Karşılaşmada 78 dakika görev yapan Zeki Çelik, ilk golün pasını verdi. İlk 4 haftayı kayıpsız geçen Midtjylland, ilk mağlubiyetini yaşadı.

        Milli file bekçisi Berke Özer'in kalesini koruduğu Lille, Dinamo Zagreb'i 4-0'lık skorla geçti.

        Porto ise milli futbolcu Deniz Gül'ün 67 dakika sahada kaldığı maçta Nice'i 3-0 mağlup etti.

        Alınan sonuçlar şöyle:

        Roma (İtalya) - Midtjylland (Danimarka): 2-1

        Aston Villa (İngiltere) - Young Boys (İsviçre): 2-1

        Porto (Portekiz) - Nice (Fransa): 3-0

        Viktoria Plzen (Çekya) - Freiburg (Almanya): 0-0

        Fenerbahçe - Ferencvaros (Macaristan): 1-1

        Feyenoord (Hollanda) - Celtic (İskoçya): 1-3

        Lille (Fransa) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 4-0

        PAOK (Yunanistan) - Brann (Norveç): 1-1

        Ludogorets (Bulgaristan) - Celta Vigo (İspanya): 3-2

