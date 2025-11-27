Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU 11 Aralık 2025 | Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var?

        UEFA Avrupa Ligi puan durumu 2025: Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var?

        UEFA Avrupa Ligi heyecanı 6. hafta maçından Brann ile karşı karşıya gelecek temsilcimiz Fenerbahçe, 3 puan için sahaya çıkıyor. Norveç'in Bergen kentinde bulunan Brann Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada ve kaç puanı olduğu futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var?" İşte 11 Aralık 2025 Perşembe UEFA Avrupa Ligi puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2025 - 23:08 Güncelleme: 11.12.2025 - 19:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Avrupa Ligi güncel puan durumu... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. UEFA Avrupa Ligi puan durumu 6. hafta maçları sebebiyle gündemdeki yerini aldı. Sarı-lacivertliler Norveç deplasmanında Brann karşısında galip gelip üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Peki, "Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var?" İşte detaylar...

        2

        AVRUPA LİGİ FENERBAHÇE KAÇINCI SIRADA, KAÇ PUANI VAR?

        Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde topladığı 8 puanla 20. sırada yer alıyor.

        FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TARİHLERİ

        11 Aralık saat 23:00 SK Brann-Fenerbahçe

        22 Ocak Saat 20:45 Fenerbahçe-Aston Villa

        29 Ocak 23:00 FCSB-Fenerbahçe

        3

        AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

        1-Lyon 12

        2-Midtjylland 12

        3-Aston Villa 12

        4-Freiburg 11

        5-Real Betis 11

        6-Ferencvaros 11

        7-Braga 10

        8-Porto 10

        9-Genk 10

        10-Celta Vigo 9

        11-Lille 9

        12-Stuttgart 9

        13-Viktoria Plzen 9

        14-Panathinaikos 9

        15-Roma 9

        16-Nottingham Forest 8

        17-PAOK 8

        18-Bologna 8

        19-Brann 8

        20-Fenerbahçe 8

        21-Celtic 7

        22-Kızılyıldız 7

        23-Dinamo Zagreb 7

        24-Basel 6

        25-Ludogorets 6

        26-Young Boys 6

        27-Go Ahead Eeagles 6

        28-Sturm Graz 4

        29-RB Salzburg 3

        30-Feyenoord 3

        31-FCSB 3

        32-Utrecht 1

        33-Rangers 1

        34-Malmö 1

        35-M.Tel Aviv 1

        36-Nice 0

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Doğum izni 25 haftaya çıkıyor
        Doğum izni 25 haftaya çıkıyor
        Yine yüreğimiz kavruldu! Çocuklarının gözü önünde katledildi!
        Yine yüreğimiz kavruldu! Çocuklarının gözü önünde katledildi!
        Jurasek'in yerine 2 aday!
        Jurasek'in yerine 2 aday!
        11 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        11 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        Danıştay'dan AIDS tazminatı kararı
        Danıştay'dan AIDS tazminatı kararı
        Korkunç iddia! Hademe, müdürü zehirledi
        Korkunç iddia! Hademe, müdürü zehirledi
        NATO lideri: Rusya'nın hedefi Avrupa, savaş kapımızda
        NATO lideri: Rusya'nın hedefi Avrupa, savaş kapımızda
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper!
        Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper!
        İşyeri ruhsatları yönetmeliği değişti
        İşyeri ruhsatları yönetmeliği değişti
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Film gibi kaçış: Machado tekneyle Venezuela'dan çıkmış
        Film gibi kaçış: Machado tekneyle Venezuela'dan çıkmış
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Domenico Tedesco'dan ilk 11 kararı!
        Domenico Tedesco'dan ilk 11 kararı!
        Tahvil ve hisse fonu zamanı
        Tahvil ve hisse fonu zamanı