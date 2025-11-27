UEFA Avrupa Ligi puan durumu 2025: Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var?
UEFA Avrupa Ligi heyecanı 6. hafta maçından Brann ile karşı karşıya gelecek temsilcimiz Fenerbahçe, 3 puan için sahaya çıkıyor. Norveç'in Bergen kentinde bulunan Brann Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada ve kaç puanı olduğu futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var?" İşte 11 Aralık 2025 Perşembe UEFA Avrupa Ligi puan durumu...
Avrupa Ligi güncel puan durumu... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. UEFA Avrupa Ligi puan durumu 6. hafta maçları sebebiyle gündemdeki yerini aldı. Sarı-lacivertliler Norveç deplasmanında Brann karşısında galip gelip üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Peki, "Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var?" İşte detaylar...
AVRUPA LİGİ FENERBAHÇE KAÇINCI SIRADA, KAÇ PUANI VAR?
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde topladığı 8 puanla 20. sırada yer alıyor.
FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TARİHLERİ
11 Aralık saat 23:00 SK Brann-Fenerbahçe
22 Ocak Saat 20:45 Fenerbahçe-Aston Villa
29 Ocak 23:00 FCSB-Fenerbahçe
AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU
1-Lyon 12
2-Midtjylland 12
3-Aston Villa 12
4-Freiburg 11
5-Real Betis 11
6-Ferencvaros 11
7-Braga 10
8-Porto 10
9-Genk 10
10-Celta Vigo 9
11-Lille 9
12-Stuttgart 9
13-Viktoria Plzen 9
14-Panathinaikos 9
15-Roma 9
16-Nottingham Forest 8
17-PAOK 8
18-Bologna 8
19-Brann 8
20-Fenerbahçe 8
21-Celtic 7
22-Kızılyıldız 7
23-Dinamo Zagreb 7
24-Basel 6
25-Ludogorets 6
26-Young Boys 6
27-Go Ahead Eeagles 6
28-Sturm Graz 4
29-RB Salzburg 3
30-Feyenoord 3
31-FCSB 3
32-Utrecht 1
33-Rangers 1
34-Malmö 1
35-M.Tel Aviv 1
36-Nice 0