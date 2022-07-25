Maymun çiçeği virüsüne karşı aşı girişimi başladı 0:00 / 0:00

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Forbes'un haberine göre Avrupa Komisyonu, Dünya Sağlık Örgütü'nün maymun çiçeği virüsüne karşı alarma geçmesinin ardından aşı girişimini hızlandırmak amacıyla Danimarkalı Biotech Bavarian Nordic şirketine yetki verdi.

Aşı ABD ve Kanada'da maymun çiçeği virüsüne karşı halihazırda kullanım için onaylanmıştı fakat Avrupa'da yalnızca etiket dışı kullanımla sınırlandırılmıştı.

Bu yeni girişimin, Bavarian Nordic şirketinin 27 AB üye ülkesinin yanı sıra İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç'te maymun çiçeği virüsüne karşı aşı pazarlayabilmesi anlamına geldiği belirtildi. Şirket bu girişimin onaylanmasının 6 ila 9 ay arası sürebileceğini açıkladı.

Bavarian Nordic'in CEO'su Paul Chaplin, aşının bu hastalıkla mücadele etmede önemli bir rol oynayacağını söylerken, aşının ancak yatırımla ve planlamasının düzgün yapılarak yönetilebileceğini vurguladı.

* Bu haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.